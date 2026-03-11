貨幣市場基金避風港 法人點名具備低波動、高流動特性

近期地緣政治緊張，資金避險需求升高，具備低波動與高流動性的貨幣市場基金再度受到投資人關注。法人表示，貨幣市場基金風險低，且具備快速變現的特性，適合作為短期資金停泊工具，有助投資人靈活調度資金，提升閒置資金運用效率。

在資金避險需求升溫下，貨幣市場基金表現穩健。觀察近一個月績效，富邦中國貨幣市場以0.5%表現居冠，元大人民幣貨幣市場0.45%緊追在後，兆豐美元貨幣市場、元大美元貨幣市場也分別有0.27%與0.26%的表現。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政分析，荷莫茲海峽的緊張局勢不僅引發能源供給中斷的恐慌，導致油價飆升，更點燃了市場對「再通膨」的深層疑慮，迫使資金重新評估美國聯準會的貨幣政策路徑，市場對於降息預期的驟降直接衝擊了風險資產的評價。

利率政策步調上，安聯投信表示，油價與天然氣價格上漲推高美國公債收益率，且加深市場對於通膨壓力的擔憂，進而削弱對聯準會降息的預期。現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場今年仍有降息空間。

此外，在全球資金板塊上，股債波動升級，新興貨幣走弱資金棄股轉債，全球主要債市也呈現淨流入加速跡象。安聯投信預期，市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2至0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區也略受支持；其他主要央行影響有限。

富蘭克林證券投顧補充，中國國務院總理李強於全國人大會議政府工作報告公布今年度經濟成長率目標為4.5%至5%，並規劃更積極的財政政策、赤字率約4%，有利提振市場信心；此外，中國人行維持一年期與五年期貸款市場報價利率3.0%與3.5%不變、連九月按兵不動，美國關稅政策變動、川普總統計畫3月底至4月初訪陸的訊息等，皆可留意。