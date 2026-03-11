美股商品硬挺後市有戲 統一 FANG+、大華美國 MAG7+單日漲逾2%

美伊開戰已逾10天，油價走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，而美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，9日美股出現V轉行情。包括統一FANG+、大華美國MAG7+、統一美國50等美股ETF也都有2%以上的漲幅。今年是美國期中選舉年，美股ETF後市可期。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，當市場因短期地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與布局優質資產的良機。根據過往歷史經驗，地緣政治衝突對美股的影響多為短期干擾。整體來看，美國經濟基礎穩固，就業與通膨處於平衡，經濟可望延續溫和成長態勢，企業獲利展現韌性。

此外，今年美國將舉行期中選舉，除了大而美法案開始實施外，貨幣政策可望延續寬鬆，也同步祭出產業發展與刺激消費政策，於政策利多加持下，有助支撐美股表現。

吳承恕指出，從過去統計來看，期中選舉年美股主要指數平均表現不俗，道瓊工業指數平均漲4%、那斯達克100指數平均漲6%。若連任總統於選舉年釋出政策利多，則美股表現更佳，道瓊工業指數平均漲16%、題材性與獲利性更佳的那斯達克100指數平均漲幅更達29%。當前雖有市場不確定性干擾，但在美股基本面有撐、題材多元輪動，主動式選股策略料更有機會於此行情中彈性因應市況變化，掌握類股輪動行情。

統一投信表示，從基本面來看，美國經濟持續復甦，加上今年將舉行期中選舉，美國政府有望推出更多財政政策，為股市表現提供支撐。AI產業長期成長趨勢未變，市場對算力需求有增無減，美國雲端服務巨頭對自研晶片的投資力道增加，有利相關廠商及供應鏈營運動能成長。

面對國際油價上升，市場憂慮通膨升溫可能改變聯準會貨幣政策走向。統一投信分析，若中東戰爭如美國預期在短期內降溫，油價將會從高點回跌，對通膨影響也會降低。

日前聯準會理事表示，中東衝突通常是短期事件，對長期通膨影響有限，聯準會更關注剔除食品與能源價格後的核心通膨，以作為利率決策依據。聯準會新主席華許上任後，預計也將維持降息趨勢，為股市帶來資金利多。