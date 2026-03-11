美伊戰事持續，近周國際金價卻不漲反跌。原本地緣風險能支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。不過，法人認為，中長線而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

事實上，黃金已多次創下歷史新高，累積大量獲利盤。在技術性賣壓與情緒轉向下，出現明顯獲利了結，而黃金相關基金近一周表現普遍回檔，多數基金單周跌幅在8%至11%之間。其中，施羅德環球基金系列－環球黃金跌8.3%，富蘭克林黃金跌8.8%，晉達環球策略基金－環球黃金跌9.9%。

不過，若拉長至六個月觀察，黃金基金績效仍相當亮眼，多檔基金報酬率達六成至七成以上；甚至拉長至一年來看，施羅德環球黃金、富蘭克林黃金報酬率更分別達179.9%與173.6%，金價中長期仍具支撐。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）表示，黃金、黃金產業型股票與傳統股債資產相關性低，納入投資組合有助分散風險並提高報酬機會，可依照個人風險承受度，投資組合占比約5%~10%。