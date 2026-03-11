聽新聞
黃金標的 短空長多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美伊戰事持續，近周國際金價卻不漲反跌。原本地緣風險能支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。不過，法人認為，中長線而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

事實上，黃金已多次創下歷史新高，累積大量獲利盤。在技術性賣壓與情緒轉向下，出現明顯獲利了結，而黃金相關基金近一周表現普遍回檔，多數基金單周跌幅在8%至11%之間。其中，施羅德環球基金系列－環球黃金跌8.3%，富蘭克林黃金跌8.8%，晉達環球策略基金－環球黃金跌9.9%。

不過，若拉長至六個月觀察，黃金基金績效仍相當亮眼，多檔基金報酬率達六成至七成以上；甚至拉長至一年來看，施羅德環球黃金、富蘭克林黃金報酬率更分別達179.9%與173.6%，金價中長期仍具支撐。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）表示，黃金、黃金產業型股票與傳統股債資產相關性低，納入投資組合有助分散風險並提高報酬機會，可依照個人風險承受度，投資組合占比約5%~10%。

報酬率 聯準會 分散風險

貨幣市場基金避風港 法人點名具備低波動、高流動特性

近期地緣政治緊張，資金避險需求升高，具備低波動與高流動性的貨幣市場基金再度受到投資人關注。法人表示，貨幣市場基金風險低，且具備快速變現的特性，適合作為短期資金停泊工具，有助投資人靈活調度資金，提升閒置資金運用效率。

美股商品硬挺後市有戲 統一 FANG+、大華美國 MAG7+單日漲逾2%

美伊開戰已逾10天，油價走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，而美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，9日美股出現V轉行情。包括統一FANG+、大華美國MAG7+、統一美國50等美股ETF也都有2%以上的漲幅。今年是美國期中選舉年，美股ETF後市可期。

股債平衡基金 不怕亂流

中東戰事仍在進行，金融市場持續動盪，股債平衡基金吸引力大增。法人指出，股債混搭基金各有特色，投資人可以依自己的需求，適度搭配相關產品，以因應不確定的環境。

越股體質佳 逢低承接

近期全球市場震盪加劇，越南股市也回檔修正。據統計，越南胡志明指數自近期高點回跌近13%，儘管短線震盪，市場流動性仍維持充裕，顯示逢低承接買盤逐步進場，為後續盤勢止穩反彈帶來契，建議投資人逢回可布局越南相關ETF或基金。

美股基金淨流出 亞洲不含日本股票基金淨流入居冠

中東衝突升高，全球股市重挫。回顧全球股票型基金資金流向，據EPFR統計顯示，統計自2026年2月27日至3月4日止近一周，亞洲不含日本基金以淨流入33.38億美元居冠，其次為全球新興市場股票基金29.7億美元、已開發歐洲股票基金淨流入8.25億美元位居第三。

