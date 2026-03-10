快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

美股基金淨流出 亞洲不含日本股票基金淨流入居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。(資料來源：EPFR)
中東衝突升高，全球股市重挫。回顧全球股票型基金資金流向，據EPFR統計顯示，統計自2026年2月27日至3月4日止近一周，亞洲不含日本基金以淨流入33.38億美元居冠，其次為全球新興市場股票基金29.7億美元、已開發歐洲股票基金淨流入8.25億美元位居第三。

安聯投信表示，美國和以色列聯手打擊伊朗，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡，掌控全球兩成液化天然氣與石油運輸必經之路的荷姆茲海峽面臨風險，能源價格可能影響通膨前景及貨幣政策，引發市場擔憂。

美國總統川普近日更表示除非伊朗無條件投降否則美伊不會達成協議，同時威脅打擊伊朗境內先前未列為目標的地區及人員，伊朗總統誓言絕不投降，中東緊張情勢升溫再度衝擊投資情緒，引發原油飆漲、美股下跌，也影響亞洲股市表現。

