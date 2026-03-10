日股基本面亮眼 逢低布局日股基金

中東戰事升溫，日本高度仰賴中東原油進口，若能源供應出現長時間中斷，確實可能對部分產業帶來壓力。法人表示，日本無論在公部門或民間部門，皆維持相當規模的原油庫存，對於短期供應中斷具備一定緩衝能力。從歷史經驗來看，油價與股市的劇烈反應多半集中於衝突初期，隨著供應路線逐步調整並趨於穩定，市場往往回歸基本面表現。

部分券商初步估算，若油價上漲10%，可能對TOPIX近期企業獲利造成約1%至1.25% 的負面影響，主要反映特定產業成本上升對利潤率的壓力，後續仍需觀察企業是否以及如何轉嫁成本。

瀚亞投信指出，油價急漲通常發生於地緣衝突初期，市場因擔憂供應中斷而出現恐慌性反應；隨著供應鏈重新調整，油價往往逐步回歸常態。因此，在現階段市場情緒較為波動的情況下，不宜過度反應或急於調整既有投資論述，反而應留意市場因情緒干擾所產生的價格錯置機會。

從中長期來看，瀚亞投信仍對日本股市結構性動能持審慎樂觀態度。包括日本走出通縮的長期趨勢、再通膨環境成形、企業改革與資金重新配置，皆為支撐企業獲利的關鍵因素。通膨逐漸成為常態，已開始改變企業管理階層行為，使企業更具能力轉嫁成本、提高售價並改善利潤率；同時，勞動市場持續緊縮、薪資成長，有助於支撐內需表現。

東京證券交易所推動的改革措施，以及持續深化的公司治理改革，對日本股市中偏價值型公司特別有利，有助於提升股東權益報酬率，並帶動估值重評。

針對投資操作，瀚亞投信表示，日股基金仍維持既有配置，並持續以長期投資與穿越景氣循環的報酬表現為核心考量。即使部分與 AI 資本支出相關的個股估值與市場擁擠度偏高，仍因其獲利能見度與成長確定性，在近期避險情緒升溫的環境下展現相對韌性。

未來將持續密切關注地緣政治局勢發展，並在市場震盪期間，審慎評估基本面變化，把握任何因市場情緒干擾所帶來的價格錯置投資機會。