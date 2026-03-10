雙位數高息 ETF 抗震

快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

經濟日報／ 崔馨方

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股昨（9）日出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

觀察近期將除息的ETF受益人變化，高配息產品吸引資金回流趨勢明顯，預估年化配息率站上10%的標的多呈現受益人數成長，顯示投資人偏好以股息對沖波動、降低持有期間的不確定性。在「震盪市況拚現金」的操作邏輯下，高息ETF成為短線資金的主要停泊去處。

其中，FT臺灣永續高息（00961）預估每單位配息0.122元、創新高，換算年化配息率達14.5%，居同類前段班，帶動受益人數單月增加10.32%。同屬雙位數配息率的國泰台灣領袖50採半年配，本次預估配息2元、年化配息率13.8%，受益人數月增10.31%；群益台灣精選高息預估年化配息率13.5%、受益人月增3.13%；大華優利高填息30的年化配息率約11.0%、受益人月增2.11%。

值得注意的是，統一台股增長預估年化配息率8.9%，但受益人數月增14.71%居表列最高，顯示投資人也同步考量產品定位、成分結構與波動承受度。

FT臺灣永續高息基金經理人江明鴻指出，部分產品先前漲幅較大、評價相對偏高，或配息水準與同類相比較「中性」，在戰事升溫、避險需求上升時，較易成為資金調節對象；資金則傾向流向殖利率更具吸引力、題材辨識度較高或成分更偏防禦標的。

中東戰火未滅，國際油價飆高引發市場對於通膨的擔憂持續升溫，台股昨（9）日大跌1,489點，跳空摜破月線支撐，吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值再度衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元，創下次高紀錄。

兩檔原油商品 締造「三高」

美伊軍事衝突持續升溫，昨（9）日亞洲開盤時間原油價格再度大漲，帶動期元大S&P石油（00642U）、期街口布蘭特正2同步創下三高紀錄，包含單日漲幅、收盤價、以及成交額，進一步挹注期信ETF單日成交額攀升至155.52億元，也改寫有紀錄來新高，法人提醒交易前需留意合理折溢價。

台股科技基金有本錢 法人強調中東衝擊短期市場 不影響 AI 長線動能

台股自歷史高點回落將近一成，但科技型基金今年來仍有多檔報酬率突破二成。法人指出，中東地緣政治風險升溫與油價飆漲短期干擾市場情緒，不過AI長線動能未變，台股與美股後市仍具上漲空間，市場資金也加速在各產業間輪動。

美亞債市帶勁資金挺 上周共計淨流入逾71億美元

過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額為110.8億美元，其中，美國債市與亞洲債市分別獲67.7億與4.0億美元淨流入，反觀歐洲債市遭14.1億美元淨流出。依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入60.0億美元，非投資等級債市則遭淨流出24.7億美元。

00997A瞄準美股 23日開募

中東情勢再度升溫，美國總統川普日前強硬表態，除非伊朗無條件投降，否則美伊難以達成協議；伊朗總統則回應絕不投降。雙方強硬對峙升高市場不安，帶動原油價格飆漲，美股應聲走跌。法人認為，企業基本面仍良好，美股相關ETF可趁勢逢低布局。

