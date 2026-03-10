00997A瞄準美股 23日開募

中東情勢再度升溫，美國總統川普日前強硬表態，除非伊朗無條件投降，否則美伊難以達成協議；伊朗總統則回應絕不投降。雙方強硬對峙升高市場不安，帶動原油價格飆漲，美股應聲走跌。法人認為，企業基本面仍良好，美股相關ETF可趁勢逢低布局。

群益投信推出主動式美股ETF新兵—主動群益美國增長（00997A），將在3月23日募集、預計4月14日掛牌上市，每股發行價10元，採季配息，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股。

觀察近月美股共同基金及美股相關主被動式ETF表現，摩根士丹利美國優勢、摩根士丹利美國增長、富蘭克林高科技、群益美國新創亮點、貝萊德美國增長型、PGIM Jennison 美國成長、復華美國新星基金等，績效皆達2.5%以上，表現突出。

另外，統計至9日，美股相關ETF方面，僅國泰網路資安、新光美國電力基建、群益道瓊美國地產、國泰標普低波高息、富邦基因免疫生技為正報酬，績效介於0.1%至4.7%之間；其餘包括：統一FANG+、富邦美國特別股、中信NASDAQ、國泰美國道瓊、兆豐洲際半導體、國泰費城半導體等跌幅介於1%至8%之間。

回顧歷史股市重大修正事件，2020年新冠疫情讓股市崩跌跌幅為33.9%，雖屬歷史前十大修正之一，但空頭僅持續一個月，且僅五個月便收復失土，主因AI題材帶動與貨幣寬鬆政策刺激下，市場修復速度顯著加快。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康產業輪動持續開創牛市格局。中長期來看，在經濟與企業獲利展望正向、企業投資限制和併購審查鬆綁，結合政策面，有助企業布局加速並帶動經濟和產業發展。