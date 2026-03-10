快訊

美亞債市帶勁資金挺 上周共計淨流入逾71億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額為110.8億美元，其中，美國債市與亞洲債市分別獲67.7億與4.0億美元淨流入，反觀歐洲債市遭14.1億美元淨流出。路透

過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額為110.8億美元，其中，美國債市與亞洲債市分別獲67.7億與4.0億美元淨流入，反觀歐洲債市遭14.1億美元淨流出。依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入60.0億美元，非投資等級債市則遭淨流出24.7億美元。

中東戰火推高油價、美元與殖利率，壓抑債券市場表現，其中非投資等級債具較短存續期間優勢，美國非投資等級公司債近一周跌幅較輕。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國消費動能強勁，企業營收與現金流穩定，有助於公司債發行企業維持良好償債能力。2026年美國民眾更享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，且美國經濟也相對更具韌性，更能受惠人工智慧發展趨勢，整體增長前景更優於歐洲。當前非投資級債利差已低，可能壓縮資本利得空間，但債息收益仍普遍高於其他債券券種，未來儘管利差擴大時，也容易吸引投資買盤回流。

安聯投信指出，投資級債下跌，資金淨流入增溫；風險債表現相對承壓，資金逆勢淨流入，主要是由於投資者對地緣政治緊張局勢升級、油價飆升以及市場擔憂私募信貸市場，美國非投資級債券收益率與利差觸及11月下旬來最高水平；能源板塊占美國非投資級債券指數的11%以上。

安聯投信表示，油價與天然氣價格上漲推高美國公債收益率，且加深市場對於通膨壓力的擔憂，進而削弱市場對聯準會降息的預期。

