快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

聽新聞
0:00 / 0:00

台股科技基金有本錢 法人強調中東衝擊短期市場 不影響 AI 長線動能

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股自歷史高點回落將近一成，但科技型基金今年來仍有多檔報酬率突破二成。 路透
台股自歷史高點回落將近一成，但科技型基金今年來仍有多檔報酬率突破二成。 路透

台股自歷史高點回落將近一成，但科技型基金今年來仍有多檔報酬率突破二成。法人指出，中東地緣政治風險升溫與油價飆漲短期干擾市場情緒，不過AI長線動能未變，台股與美股後市仍具上漲空間，市場資金也加速在各產業間輪動。

台股昨日自歷史高點（35,579點）已回落9.7%至32,110點。不過，觀察台股科技型基金前十強，今年來包括野村高科技、野村e科技、PGIM保德信科技島基金，績效仍達30%以上；台新2000高科技、元大高科技、新光創新科技、摩根新興科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、台中銀數位時代、安聯台灣科技等則達21%以上。

綜合野村、玉山投信指出，荷莫茲海峽封鎖引發的全球航運與能源衝擊，已呈現「供給下降、運價飆升、風險加劇」的三重效應。而台股與日、韓高度連動，核心皆為半導體與AI供應鏈，美股費半指數上周五已先重挫，台股由晶圓龍頭大廠領跌，反映資金在面對極端風險時，會優先從獲利最豐厚、流動性最高的AI相關權值股撤出以支應保證金或進行避險。

綜合大華銀投信執行副總經理張耿豪、大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，近期原油價格波動勢必牽動資本市場表現，普遍市場預期戰事可能持續約四周左右有望逐步緩解。展望第2季，聯準會降息速度與幅度仍取決於整體經濟表現，預期2026全年降息幅度1至2碼；整體上，無論美股或台股仍具約10%的上漲空間。須留意的是，AI主導的盤勢風格出現短暫趨緩跡象，市場資金輪動至各產業的速度也明顯加快。

針對近期局勢，安聯台灣科技基金經理人周敬烈分析，美伊戰爭影響市場信心及投資氣氛，現階段氛圍主要受情勢擴大與油價走勢牽動所致；油價一旦攀高，通膨壓力勢必擴大，為全球經濟活動和利率政策步調埋下變數，建議後續關注油價是否回穩，同時觀察恐慌指數（VIX）與利率政策動向，作為研判市場情緒與資金走向的重要指標。

回到基本面，台股基本面架構看多，不過因亞股近期走勢明顯強於美股，隨著美伊情勢未解時間拉長，確實短線上容易加速漲多族群釋放壓力，成為優先獲利調節的標的。

聯準會 張耿豪 地緣政治風險

延伸閱讀

台股震盪拉回就是機會 分批布局ETF掌握台股長線潛力

大空頭恐來臨？台股暴跌引擔憂 法人拆解三大恐慌未必成真

台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

美伊開戰血洗亞股！台股狂崩2070點、後市如何因應？

相關新聞

台股 ETF 買氣大噴發 昨日成交值攀升至1,175億元 創次高紀錄

中東戰火未滅，國際油價飆高引發市場對於通膨的擔憂持續升溫，台股昨（9）日大跌1,489點，跳空摜破月線支撐，吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值再度衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元，創下次高紀錄。

兩檔原油商品 締造「三高」

美伊軍事衝突持續升溫，昨（9）日亞洲開盤時間原油價格再度大漲，帶動期元大S&P石油（00642U）、期街口布蘭特正2同步創下三高紀錄，包含單日漲幅、收盤價、以及成交額，進一步挹注期信ETF單日成交額攀升至155.52億元，也改寫有紀錄來新高，法人提醒交易前需留意合理折溢價。

台股科技基金有本錢 法人強調中東衝擊短期市場 不影響 AI 長線動能

台股自歷史高點回落將近一成，但科技型基金今年來仍有多檔報酬率突破二成。法人指出，中東地緣政治風險升溫與油價飆漲短期干擾市場情緒，不過AI長線動能未變，台股與美股後市仍具上漲空間，市場資金也加速在各產業間輪動。

美亞債市帶勁資金挺 上周共計淨流入逾71億美元

過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額為110.8億美元，其中，美國債市與亞洲債市分別獲67.7億與4.0億美元淨流入，反觀歐洲債市遭14.1億美元淨流出。依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入60.0億美元，非投資等級債市則遭淨流出24.7億美元。

雙位數高息 ETF 抗震

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股昨（9）日出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

00997A瞄準美股 23日開募

中東情勢再度升溫，美國總統川普日前強硬表態，除非伊朗無條件投降，否則美伊難以達成協議；伊朗總統則回應絕不投降。雙方強硬對峙升高市場不安，帶動原油價格飆漲，美股應聲走跌。法人認為，企業基本面仍良好，美股相關ETF可趁勢逢低布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。