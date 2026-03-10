台股科技基金有本錢 法人強調中東衝擊短期市場 不影響 AI 長線動能

台股自歷史高點回落將近一成，但科技型基金今年來仍有多檔報酬率突破二成。法人指出，中東地緣政治風險升溫與油價飆漲短期干擾市場情緒，不過AI長線動能未變，台股與美股後市仍具上漲空間，市場資金也加速在各產業間輪動。

台股昨日自歷史高點（35,579點）已回落9.7%至32,110點。不過，觀察台股科技型基金前十強，今年來包括野村高科技、野村e科技、PGIM保德信科技島基金，績效仍達30%以上；台新2000高科技、元大高科技、新光創新科技、摩根新興科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、台中銀數位時代、安聯台灣科技等則達21%以上。

綜合野村、玉山投信指出，荷莫茲海峽封鎖引發的全球航運與能源衝擊，已呈現「供給下降、運價飆升、風險加劇」的三重效應。而台股與日、韓高度連動，核心皆為半導體與AI供應鏈，美股費半指數上周五已先重挫，台股由晶圓龍頭大廠領跌，反映資金在面對極端風險時，會優先從獲利最豐厚、流動性最高的AI相關權值股撤出以支應保證金或進行避險。

綜合大華銀投信執行副總經理張耿豪、大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，近期原油價格波動勢必牽動資本市場表現，普遍市場預期戰事可能持續約四周左右有望逐步緩解。展望第2季，聯準會降息速度與幅度仍取決於整體經濟表現，預期2026全年降息幅度1至2碼；整體上，無論美股或台股仍具約10%的上漲空間。須留意的是，AI主導的盤勢風格出現短暫趨緩跡象，市場資金輪動至各產業的速度也明顯加快。

針對近期局勢，安聯台灣科技基金經理人周敬烈分析，美伊戰爭影響市場信心及投資氣氛，現階段氛圍主要受情勢擴大與油價走勢牽動所致；油價一旦攀高，通膨壓力勢必擴大，為全球經濟活動和利率政策步調埋下變數，建議後續關注油價是否回穩，同時觀察恐慌指數（VIX）與利率政策動向，作為研判市場情緒與資金走向的重要指標。

回到基本面，台股基本面架構看多，不過因亞股近期走勢明顯強於美股，隨著美伊情勢未解時間拉長，確實短線上容易加速漲多族群釋放壓力，成為優先獲利調節的標的。