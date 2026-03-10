快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

兩檔原油商品 締造「三高」

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美伊軍事衝突持續升溫，昨（9）日亞洲開盤時間原油價格再度大漲，帶動期元大S&P石油（00642U）、期街口布蘭特正2同步創下三高紀錄，包含單日漲幅、收盤價、以及成交額，進一步挹注期信ETF單日成交額攀升至155.52億元，也改寫有紀錄來新高，法人提醒交易前需留意合理折溢價。

美伊戰事延宕，伊朗專家會議選出哈米尼次子-強硬派莫傑塔巴接班，意味可能持續對抗美以聯軍而非妥協；美國總統川普表示若伊朗未無條件投降，不會結束戰爭。荷莫茲海峽航運續受阻，實質封鎖程度高，使中東產油國宣布停產，刺激亞洲盤油價大漲。

原油現貨需求強烈加上中東原油無法正常運輸，推升油價飆漲，帶動盤面原油相關ETF走揚，期街口布蘭特正2單日大漲62.3%，收盤價則攀升61.95元，成交額增加至68.8億元、期元大S&P石油單日漲幅達33.1%，終場以27.95元作收，成交額增加至48.01億元，兩檔原油ETF同步創下三高。

反之，期元大S&P原油反1則下跌27.19%，為單日第二大跌幅，並出現積極型投資人採取「逆勢交易」，大跌之際進場操作，押注油價將在事件緩和後反轉。

推升昨日成交量放大至9.2萬張，相較近一周平均的2.2萬張大幅增加；此外，因期元大S&P原油反1發行股數已接近額度上限，自2月26日起已經暫停初級市場申購下，盤中推升溢價幅度達32%。

受美伊戰爭議題影響，原油相關ETF交易熱絡，投資人在交易相關產品前，務必審慎評估可能的投資風險。亦即近期若買氣過於強勁時，難易透過造市機制平抑溢價，投資人須留意追高風險與折溢價表現。

法人進一步說明，ETF市場主要由證券造市商於初級市場申購額度後，再由將籌碼賣給次級市場的投資人，以穩定價格與淨值。若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致市價與淨值不一致。

哈米尼 投資人 原油價格

相關新聞

台股 ETF 買氣大噴發 昨日成交值攀升至1,175億元 創次高紀錄

中東戰火未滅，國際油價飆高引發市場對於通膨的擔憂持續升溫，台股昨（9）日大跌1,489點，跳空摜破月線支撐，吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值再度衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元，創下次高紀錄。

台股科技基金有本錢 法人強調中東衝擊短期市場 不影響 AI 長線動能

台股自歷史高點回落將近一成，但科技型基金今年來仍有多檔報酬率突破二成。法人指出，中東地緣政治風險升溫與油價飆漲短期干擾市場情緒，不過AI長線動能未變，台股與美股後市仍具上漲空間，市場資金也加速在各產業間輪動。

美亞債市帶勁資金挺 上周共計淨流入逾71億美元

過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額為110.8億美元，其中，美國債市與亞洲債市分別獲67.7億與4.0億美元淨流入，反觀歐洲債市遭14.1億美元淨流出。依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入60.0億美元，非投資等級債市則遭淨流出24.7億美元。

雙位數高息 ETF 抗震

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股昨（9）日出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

00997A瞄準美股 23日開募

中東情勢再度升溫，美國總統川普日前強硬表態，除非伊朗無條件投降，否則美伊難以達成協議；伊朗總統則回應絕不投降。雙方強硬對峙升高市場不安，帶動原油價格飆漲，美股應聲走跌。法人認為，企業基本面仍良好，美股相關ETF可趁勢逢低布局。

