兩檔原油商品 締造「三高」

美伊軍事衝突持續升溫，昨（9）日亞洲開盤時間原油價格再度大漲，帶動期元大S&P石油（00642U）、期街口布蘭特正2同步創下三高紀錄，包含單日漲幅、收盤價、以及成交額，進一步挹注期信ETF單日成交額攀升至155.52億元，也改寫有紀錄來新高，法人提醒交易前需留意合理折溢價。

美伊戰事延宕，伊朗專家會議選出哈米尼次子-強硬派莫傑塔巴接班，意味可能持續對抗美以聯軍而非妥協；美國總統川普表示若伊朗未無條件投降，不會結束戰爭。荷莫茲海峽航運續受阻，實質封鎖程度高，使中東產油國宣布停產，刺激亞洲盤油價大漲。

原油現貨需求強烈加上中東原油無法正常運輸，推升油價飆漲，帶動盤面原油相關ETF走揚，期街口布蘭特正2單日大漲62.3%，收盤價則攀升61.95元，成交額增加至68.8億元、期元大S&P石油單日漲幅達33.1%，終場以27.95元作收，成交額增加至48.01億元，兩檔原油ETF同步創下三高。

反之，期元大S&P原油反1則下跌27.19%，為單日第二大跌幅，並出現積極型投資人採取「逆勢交易」，大跌之際進場操作，押注油價將在事件緩和後反轉。

推升昨日成交量放大至9.2萬張，相較近一周平均的2.2萬張大幅增加；此外，因期元大S&P原油反1發行股數已接近額度上限，自2月26日起已經暫停初級市場申購下，盤中推升溢價幅度達32%。

受美伊戰爭議題影響，原油相關ETF交易熱絡，投資人在交易相關產品前，務必審慎評估可能的投資風險。亦即近期若買氣過於強勁時，難易透過造市機制平抑溢價，投資人須留意追高風險與折溢價表現。

法人進一步說明，ETF市場主要由證券造市商於初級市場申購額度後，再由將籌碼賣給次級市場的投資人，以穩定價格與淨值。若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致市價與淨值不一致。