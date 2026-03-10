快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

聽新聞
0:00 / 0:00

台股 ETF 買氣大噴發 昨日成交值攀升至1,175億元 創次高紀錄

經濟日報／ 記者高瑜君何佩儒／台北報導
台股ETF 買氣大噴發。聯合報系資料照
台股ETF 買氣大噴發。聯合報系資料照

中東戰火未滅，國際油價飆高引發市場對於通膨的擔憂持續升溫，台股昨（9）日大跌1,489點，跳空摜破月線支撐，吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值再度衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元，創下次高紀錄。

回顧台股ETF交易表現，4日台股大跌1,494點，寫史上第三大收盤跌點時，台股ETF單日成交值首度衝破千億元大關，曾攀升至1,310.73億元；昨日台股盤中一度下殺2,070點，這是史上第二大盤中跌點，僅次於2025年4月7日的2,086點，也吸引買盤進場，單日成交額大翻倍，較前一個交易日大成長205.73%。

昨日台股ETF成交值前十大依序為元大台灣50的394.88億元、元大台灣50正2的99.76億元、群益台灣精選高息97.67億元、主動統一台股增長82.65億元、凱基台灣TOP 50的73.06億元、元大高股息56.54億元、富邦科技53.72億元、元大台灣50反1的32.26億元、國泰永續高股息30.24億元、國泰台灣領袖50的25.35億元。

以類型來看，熱門ETF仍以高股息三檔最多、一般市場指數型兩檔、主題型兩檔、因應市況靈活操作的槓反型有兩檔、主動式有一檔。

以個別ETF觀察，元大台灣50、主動統一台股增長的成交值都改寫掛牌來新高，推升台股ETF交易熱絡。

另據集保統計，台股ETF受益人數上周增加59.7萬人，總人數來到1,343.8萬人，連續六周創新高，突破1,300萬人。台股ETF受益人上周增加前五名，包括凱基台灣TOP50、元大台灣50、主動統一台股增長、富邦科技、群益台灣精選高息等。

法人分析，自美國總統川普關稅上路後，投資人已漸了解逢低加碼的反彈力道。因而台股本波開始回檔，資金便分批湧入一般市場指數ETF，其中，元大台灣50繼3日成交257.13億元、4日成交384.71億元後，9日再度以394.88億元，改寫歷史高；而積極型的投資人更是加碼槓桿型的元大台灣50正2，火力同步強大。

統一投信指出，目前加權指數已回檔至接近季線，預計將有初步支撐，後續將轉為在季線附近，進行大箱型區間整理。今年是美國選舉年，依過去經驗，美股選後常有機會重啟多頭走勢。台股與美股表現亦步亦趨，震盪後亦有機會再次走高。

凱基 受益人數 國際油價

延伸閱讀

避險情緒升溫…資金「轉拚現金流」 00961、00922、00981A 等成避風港

台股重挫寫史上第四大跌點 創新高資金狂接0050

投資人趁跌撈金！00981A 配息王、00988A 績效王頭銜吸引人氣雙冠

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

相關新聞

台股 ETF 買氣大噴發 昨日成交值攀升至1,175億元 創次高紀錄

中東戰火未滅，國際油價飆高引發市場對於通膨的擔憂持續升溫，台股昨（9）日大跌1,489點，跳空摜破月線支撐，吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值再度衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元，創下次高紀錄。

兩檔原油商品 締造「三高」

美伊軍事衝突持續升溫，昨（9）日亞洲開盤時間原油價格再度大漲，帶動期元大S&P石油（00642U）、期街口布蘭特正2同步創下三高紀錄，包含單日漲幅、收盤價、以及成交額，進一步挹注期信ETF單日成交額攀升至155.52億元，也改寫有紀錄來新高，法人提醒交易前需留意合理折溢價。

台股科技基金有本錢 法人強調中東衝擊短期市場 不影響 AI 長線動能

台股自歷史高點回落將近一成，但科技型基金今年來仍有多檔報酬率突破二成。法人指出，中東地緣政治風險升溫與油價飆漲短期干擾市場情緒，不過AI長線動能未變，台股與美股後市仍具上漲空間，市場資金也加速在各產業間輪動。

美亞債市帶勁資金挺 上周共計淨流入逾71億美元

過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額為110.8億美元，其中，美國債市與亞洲債市分別獲67.7億與4.0億美元淨流入，反觀歐洲債市遭14.1億美元淨流出。依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入60.0億美元，非投資等級債市則遭淨流出24.7億美元。

雙位數高息 ETF 抗震

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股昨（9）日出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

00997A瞄準美股 23日開募

中東情勢再度升溫，美國總統川普日前強硬表態，除非伊朗無條件投降，否則美伊難以達成協議；伊朗總統則回應絕不投降。雙方強硬對峙升高市場不安，帶動原油價格飆漲，美股應聲走跌。法人認為，企業基本面仍良好，美股相關ETF可趁勢逢低布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。