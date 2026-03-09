台達電營收／2月498億元、逆勢月增0.4% 年增31%創同期新高

台達電（2308）9日公布2月營收達498.97億元，逆勢月增0.4%且年增31%，為同期新高，主要受惠AI伺服器電源及液冷出貨帶動；累計2026年前兩月營收995.73億元，年增31.9%。台達電9日股價收1,220元，下滑100元。

台達電董事長鄭平日前表示，今年成長最大動能來自AI資料中心持續擴建，這一、兩年產能仍吃緊但仍夠用，目前主要聚焦兩年後的產能規劃，考量原地擴建或在新地區建置新產能；針對800VDC推展進程上，他透露，目前不只一家客戶，部分客戶較積極，今年會有800VDC系統營收挹注，預期2027年明顯放量。

鄭平表示，第1季因工作天數少，會低一些，預期第2季表現將優於本季。台達電表示，首季營運季節性因素較強，但2、3、4季較不明顯，2025年來自伺服器電源營收占比兩成多，液冷約一成，預期今年相關營收表現持續向上。