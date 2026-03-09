快訊

台股暴跌 國安基金信心喊話 必要時開會討論是否再度進場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國安基金信心喊話，必要時會召開臨時委員會議討論是否再度進場。記者胡經周／攝影
中東戰事升溫與美國勞動市場降溫、油價不斷飆升，使台股今日開盤即重挫逾2千點，國安基金動向引發市場矚目，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華指出，台股的跌幅目前已有所收斂，且不只台股、日韓股市的跌幅比台灣更大。

阮清華指出，國安基金將密切注意情勢的發展，包括波灣戰爭的演變情勢、油價的波動，和所產生的外溢影響；他並強調，倘若市場發生不理性、失序狀況，國安基金也將隨時召開臨時委員會議，討論是否再度進場。

南韓跟日本股市今日開盤之後暴跌，日經225指數早盤中重挫逾3600點、跌幅逾6%，韓國KOSPI指數跌幅更一度超過7%。由於對戰爭引發油荒的疑慮，WTI與布蘭特原油期貨雙雙突破每桶110美元，創2022年以來新高，也造成市場的恐慌，亞洲股市今天籠罩恐慌性的賣壓。台股也難以倖免，開盤就重跌超過兩千點，跌幅也超過6%，11時半過後，跌幅收斂至5.3%，跌點收斂至1800點之內，但成交量僅6千億，較上周台股單日下跌1500點之時仍有上兆成交量，市場成交量開始萎縮反映投資人縮手的心態。

