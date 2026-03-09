快訊

美伊衝突拖累台股大跌 法人：關鍵看布蘭特原油價格何時回落

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美伊衝突進入第2周，局勢未如預期和緩，反而愈演愈烈，國際油價強漲，亞股早盤開低，台股開盤即重挫逾2,000點。法人建議，投資人應保持謹慎，對局勢有限度升級的假設持保留態度，最重要的關鍵是需看到布蘭特原油價格開始回落。

富蘭克林坦伯頓全球股票投資團隊指出，此次美伊衝突升溫，市場關注荷莫茲海峽關閉情形，因為任何布雷、船舶扣押或伊朗革命衛隊海軍的攔截行動，將影響油價、股市、通膨風險。另一方面，伊朗報復的範圍，是否會擴大至海灣合作委員會能源基礎設施，或仍以駐波灣地區的美軍資產為主。包含黎巴嫩真主黨、伊拉克什葉派民兵、葉門胡塞組織的行動將作為衝突是否升級的指標。若上述因素中有一項或多項出現，將顯示衝突可能比市場在初期反映的情境更加持久且影響更深遠。不過，在基本情境下，局勢雖可能升級，但仍可控。

