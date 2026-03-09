美伊衝突拖累台股大跌 法人：關鍵看布蘭特原油價格何時回落

儘管近期全球股市出現波動，仍見到資金動能持續湧入科技產業，尤其在2月5日至2月11日美國科技股顯著回檔期間，全球科技股基金仍吸引約40億美元資金淨流入，為當周各類產業基金之冠，顯示投資人逢低布局科技股意願依舊強勁。

2026-03-09 00:55