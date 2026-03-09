全球科技股基金 買氣旺 投資人逢低布局意願強勁

儘管近期全球股市出現波動，仍見到資金動能持續湧入科技產業，尤其在2月5日至2月11日美國科技股顯著回檔期間，全球科技股基金仍吸引約40億美元資金淨流入，為當周各類產業基金之冠，顯示投資人逢低布局科技股意願依舊強勁。

根據LSEG統計，今年前兩個月全球股、債資產合計吸金約1,500億美元，且2月呈現周周淨流入，反映開年投資需求仍相當旺盛。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，展望2026年，高盛預估NASDAQ100企業每股盈餘（EPS）成長率可達23%，在AI投資持續擴張與經濟成長支撐下，企業獲利動能仍具延續性。

同時，美國四大雲端服務供應商持續提高資本支出，加速資料中心與算力基礎建設布局，AI產業正由早期算力競賽逐步邁向規模經濟與獲利轉化階段。

從產業面觀察，王辰方指出，AI需求正由核心晶片向整體電子供應鏈擴散。記憶體方面，AI推論需求快速增加，帶動儲存與記憶體容量需求大幅提升，並推動HBM3向HBM4升級、堆疊層數增加，供需結構進一步緊俏。

在處理器領域，由於AI Agent將衍生大量並行運算任務，高效能伺服器CPU需求同步升溫，AMD與Intel皆指出AI發展正直接推升伺服器CPU需求，在產能接近滿載情況下亦不排除調漲價格。

王辰方指出，綜合基本面、資金面與產業循環觀察，AI獲利化進程、通膨降溫與降息預期，仍為支撐美股中期行情的重要因素，而NASDAQ100成分股多為全球數位經濟核心企業，兼具成長與獲利優勢。面對市場短線震盪，投資人可透過追蹤NASDAQ ETF一次布局多檔全球科技龍頭，兼顧分散風險與長線成長潛力。