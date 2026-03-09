主動式台股商品 吸金

根據投信投顧公會統計，至今年1月底，主動式台股基金與ETF延續去年底的淨流入；若再觀察旗下管理的主動式台股資產，前五大分別為安聯、統一、野村、元大與國泰；其中安聯投信管理規模突破2,000億元、達2,304.5億元居冠。

面對美伊情勢變數，安聯投信台股團隊表示，台股今年來表現相對強勢，短線地緣事件擔憂加大震盪幅度，盤整休息後有望續揚；對於目前的下跌可視為跟隨全球趨勢的延後修正，而非基本面的崩盤，觀察恐慌指數（VIX），目前水準也尚低於去年4月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌狀態。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，全球成長主軸仍在AI相關產業，部分企業雖然尚未繳出實質獲利成績單，但受到新一代產品、技術發展，規格提升等提振，股價同樣擁有亮眼表現。

考量市場因地緣事件、關稅議題及諸多不確定性影響，相對看好產業鏈上游機會，其具有較好的定價和議價能力，獲利可預測性較高，且往往超出預期。

主動安聯台灣ETF（00993A）經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的AI與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。

施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP／ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的，如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震的保護墊。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，美國今年全年經濟成長呈現溫和向上，聯準會降息循環延續，加上選舉年有機會政策作多，股市長線預計仍為多頭，故若有震盪將是好的買點。

惟第2季需留意美國選前政策不確定性、地緣政治風險不減反增，以及全球經理人整體持有的現金水位偏低，使市場容錯率低，波動性可能加劇。