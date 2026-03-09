快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

艱難克韓！中華隊員相擁流下英雄淚  陳傑憲：下次戰南韓我們不再害怕

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式台股商品 吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

根據投信投顧公會統計，至今年1月底，主動式台股基金與ETF延續去年底的淨流入；若再觀察旗下管理的主動式台股資產，前五大分別為安聯、統一、野村、元大國泰；其中安聯投信管理規模突破2,000億元、達2,304.5億元居冠。

面對美伊情勢變數，安聯投信台股團隊表示，台股今年來表現相對強勢，短線地緣事件擔憂加大震盪幅度，盤整休息後有望續揚；對於目前的下跌可視為跟隨全球趨勢的延後修正，而非基本面的崩盤，觀察恐慌指數（VIX），目前水準也尚低於去年4月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌狀態。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，全球成長主軸仍在AI相關產業，部分企業雖然尚未繳出實質獲利成績單，但受到新一代產品、技術發展，規格提升等提振，股價同樣擁有亮眼表現。

考量市場因地緣事件、關稅議題及諸多不確定性影響，相對看好產業鏈上游機會，其具有較好的定價和議價能力，獲利可預測性較高，且往往超出預期。

主動安聯台灣ETF（00993A）經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的AI與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。

施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP／ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的，如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震的保護墊。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，美國今年全年經濟成長呈現溫和向上，聯準會降息循環延續，加上選舉年有機會政策作多，股市長線預計仍為多頭，故若有震盪將是好的買點。

惟第2季需留意美國選前政策不確定性、地緣政治風險不減反增，以及全球經理人整體持有的現金水位偏低，使市場容錯率低，波動性可能加劇。

元大 國泰 先進製程

延伸閱讀

原油 ETF 中東戰事推升漲勢 期街口布蘭特正2、期元大 S&P 石油單周勁揚

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

市值ETF 00922擁AI電子類股達八成 吸引資金目光

金融股獲利保底 含金量高 ETF 具護底攻高

相關新聞

主動式台股商品 吸金

根據投信投顧公會統計，至今年1月底，主動式台股基金與ETF延續去年底的淨流入；若再觀察旗下管理的主動式台股資產，前五大分別為安聯、統一、野村、元大與國泰；其中安聯投信管理規模突破2,000億元、達2,304.5億元居冠。

全球科技股基金 買氣旺 投資人逢低布局意願強勁

儘管近期全球股市出現波動，仍見到資金動能持續湧入科技產業，尤其在2月5日至2月11日美國科技股顯著回檔期間，全球科技股基金仍吸引約40億美元資金淨流入，為當周各類產業基金之冠，顯示投資人逢低布局科技股意願依舊強勁。

科技族有底氣長線向上 可留意AI基建、雲端服務

歷史經驗顯示，戰爭與重大地緣政治事件對股市的影響，多半集中於短期市場情緒與波動度上升，並不必然改變企業中長期基本面走勢。法人表示，市場往往在衝突初期出現修正，但隨著局勢逐漸明朗，焦點仍回到企業獲利與經濟基本面。

美國優先 驅動消費股

當市場對AI的狂熱回歸理性，2026年真正獲利關鍵將重返美國本土。隨著「MAGA 2.0」政策進入全面兌現期，減稅紅利與強勁就業正讓美國中產階級的荷包實質「增厚」。

全球市場觀測站／中東緊張 能源股增溫

美國與以色列於2月底空襲伊朗，伊朗隨即展開反擊，中東緊張局勢升溫且不確定性升高，全球金融市場劇烈震盪。國際油價受到戰爭影響出現大漲走勢，帶動能源類股表現。債市方面，雖然美債殖利率一度因避險資金流入而跌破4%，但市場對於油價上漲推升通膨的擔憂，推升美債殖利率，拖累債券表現。

半導體強勢 有利亞股

中東局勢持續推升油價，不利亞洲經濟。法人指出，高油價能維持多久，將成為評估整體經濟衝擊的關鍵因素。不過，影響今年亞洲經濟的關鍵因素仍在於半導體景氣。半導體周期強勢，有利亞股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。