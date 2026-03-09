半導體強勢 有利亞股

快訊

中東局勢持續推升油價，不利亞洲經濟。法人指出，高油價能維持多久，將成為評估整體經濟衝擊的關鍵因素。不過，影響今年亞洲經濟的關鍵因素仍在於半導體景氣。半導體周期強勢，有利亞股。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，亞洲高度依賴能源進口與貿易開放，被視為全球最容易受到油價持續上漲衝擊的區域。若地緣政治干擾波灣原油出口，將對亞洲整體經濟前景造成實質影響。

趙耀庭指出，就油價上漲的影響而言，南韓及台灣等大型能源進口市場的通貨膨脹風險將提高，但預期各地央行將不會因潛在的通膨威脅而調整政策立場，並可能淡化供給面因素所帶來的通膨壓力。

趙耀庭分析，隨著AI資本支出持續推動需求，預期半導體景氣循環仍將維持強勁，可望部分抵銷高油價的負面效應。此外，若高油價對亞洲成長造成潛在壓力，決策者可能採取貨幣寬鬆與擴大財政支出來支撐經濟。

趙耀庭認為，亞洲整體經濟基本面仍然穩健，對於股市的實際影響預估也有限。股市如果拉回，反而可視為逢低布局的機會。就個別市場來看，泰國、印度、南韓與菲律賓的能源進口依賴度高，對油價上漲最敏感；相反的，能源出口國馬來西亞則相對受惠。受此影響，印度盧比與韓元短期內可能面臨匯率逆風。

瑞士百達資產管理指出，新興國家維持快速擴張，與成熟市場的經濟成長率差距將擴大。在新興市場中，又以新興亞洲最突出，因為在AI硬體與半導體產業具備競爭優勢。

在百達的資產組合建議中，新興市場（中國大陸除外）及黃金是唯二大幅加碼的資產類別。百達認為中國的前景相對黯淡，原因在於消費與房地產仍疲弱，且全國儲蓄率仍維持在30%以上的高檔。

百達指出，科技仍是關鍵的結構性成長主題，但精挑細選變得更重要。相較於軟體公司更容易受到AI技術進步衝擊，硬體與半導體業者的成長前景更優越。

景氣循環 新興市場 地緣政治

