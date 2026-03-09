全球市場觀測站／中東緊張 能源股增溫

美國與以色列於2月底空襲伊朗，伊朗隨即展開反擊，中東緊張局勢升溫且不確定性升高，全球金融市場劇烈震盪。國際油價受到戰爭影響出現大漲走勢，帶動能源類股表現。債市方面，雖然美債殖利率一度因避險資金流入而跌破4%，但市場對於油價上漲推升通膨的擔憂，推升美債殖利率，拖累債券表現。

野村投信表示，川普原本預期這場戰爭會進行四周，初期雖一舉殲滅多位伊朗領導班底，但伊朗強力反擊，市場開始預期戰事可能持續更久時間，加上伊朗控制荷莫茲海峽造成航運停擺，全球有近20%的石油和天然氣運載量通過荷莫茲海峽，伊朗此舉已造成部分產油國被迫關閉產能，國際油價單周漲幅逾15%。

股市隨著市場情緒出現較高的波動，先前表現強勢的類股因獲利了結賣壓出現較大的回檔，資金分散至防禦性及大宗商品類股，特別是能源類股。

回顧歷史，當地緣政治引發市場動盪，市場的第一反應通常劇烈，後續則視事件實際發展而定。此次美伊衝突，在基本情境下，國防、能源與資安類股較有表現機會，若未來朝向停火談判發展，可望帶動風險性資產全面回升。

債市方面，隨著油價持續走高，市場對於通膨的疑慮也愈高，為聯準會的降息循環增添變數，美債殖利率先跌後漲，進而影響債市表現。

野村投信指出，短期內聯準會繼續降息門檻提高，殖利率可能暫時高檔震盪，但長期而言有機會再度下行。投資人可以考慮加碼殖利率較高的債券如新興美元主權債、邊境市場債等。

雖然受到避險心理的影響，新興債也因部分資金出場而拉回，但多數新興市場國家基本面好轉，加上多為石油出口國，有望受惠油價走高，新興債、邊境市場債中長線投資潛力看好，可逢低介入。

AI龍頭輝達GTC大會將於3月16日至19日在美國加州聖荷西舉行，除了推出全新推理晶片外，輝達執行長黃仁勳的演說是否能帶來更多正面消息，進而激勵市場信心，也是觀察重點。

即使近期因市場風險趨避心理影響，科技股震盪幅度擴大，但低檔依然可以見到資金逢低承接AI相關族群，顯示投資人認同AI成長趨勢不變，未來在戰爭的不確定性降低後，市場資金即有望重回AI概念股。