美國優先 驅動消費股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

當市場對AI的狂熱回歸理性，2026年真正獲利關鍵將重返美國本土。隨著「MAGA 2.0」政策進入全面兌現期，減稅紅利與強勁就業正讓美國中產階級的荷包實質「增厚」。

此外，日常消費產業穩定性高，且多數為品牌知名度高成熟企業，投資勝率高，據統計，美國日常消費股2000年來平均年度正報酬機率高達八成，稱霸標普11大產業，消費股迎來新盛世。在目前市場受美伊戰爭大幅震盪以及科技股回檔修正格局中，布局「美國優先」加持的消費股，可以提升資產防禦力。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊表示，自 1960 年以來，無論景氣變動、政局更迭、技術革新，美國消費動能連續65年中，僅2009年金融海嘯與2020年新冠疫情期間出現微幅負值，其餘年份皆呈現年度增長。

現在，這股動能正迎來新的黃金交叉點，隨著 MAGA 2.0 讓各產業重返美國，未來消費不只是慣性，更是由「強勁就業」與「減稅紅利」推升的全新引擎，形成長期投資動能。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊指出，瞬息萬變的市場中，最可靠的投資，往往是「最日常的選擇」，而消費商機即是來自「日復一日的選擇」，形成資產有力的護城河。

當科技股領跑之後，回頭布局被市場低估的日常消費瑰寶，將是優化2026年報酬風險比的最佳配置。投資人不僅能參與未來技術革命，更能透過日常消費產業的抗震能力，讓資產組合更具韌性。

復華全球消費基金經理人張正宇表示，隨關稅對通膨的影響消退、總體經濟溫和復甦，加上美國多項減稅措施將顯著提升家庭購買力，特別是中產階級，加上寬鬆利率環境使房貸／車貸支出下降，有助刺激消費者透過房屋二胎貸款取得資金，挹注消費市場動能，預期消費類股將從少數贏家轉變為百花齊放。

建議可關注高端體驗經濟如郵輪旅遊、奢侈品等，以及Z世代偏好轉變受惠的運動、潮流服飾及美妝等新興品牌。

