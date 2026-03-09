科技族有底氣長線向上 可留意AI基建、雲端服務

歷史經驗顯示，戰爭與重大地緣政治事件對股市的影響，多半集中於短期市場情緒與波動度上升，並不必然改變企業中長期基本面走勢。法人表示，市場往往在衝突初期出現修正，但隨著局勢逐漸明朗，焦點仍回到企業獲利與經濟基本面。

瀚亞投信指出，部分科技產業研發或生產據點位於以色列，但根據過往經驗，只要衝突未長時間延續，對營收表現與產品開發進度的影響相對有限。

整體而言，科技產業的資本支出規劃與需求能見度，並未因本次地緣政治事件出現實質性改變。

從中長期投資角度來看，瀚亞投信認為，美股表現仍將主要由企業獲利趨勢所主導。根據市場對主要指數企業盈餘的預期，2026年整體獲利有機會呈現逐季改善態勢。

AI基礎建設投資、企業數位轉型與雲端服務需求，仍是支撐企業成長的核心動能。

瀚亞投信強調，投資操作上仍維持由下而上選股策略，並未因短期地緣政治事件而改變。市場波動反而提供重新檢視基本面與布局優質企業的機會。

未來將持續綜合評估企業獲利成長、長期競爭優勢與估值水準，在市場震盪期間審慎布局具結構性成長潛力的標的，而非進行情緒性或方向性的短期交易。

富蘭克林證券投顧分析，目前數據顯示全球景氣及企業獲利仍保有韌性，歷史經驗顯示地緣政治事件對股市影響短暫且輕微，基本情境預估中東局勢對經濟的實質影響可控，不至於改變通膨放緩及主要央行中性偏寬鬆的政策立場，一旦中東緊張情勢緩和、市場將重新回歸基本面，有利風險性資產反彈行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，隨AI驅動的顛覆性變革沿著強勁的指數曲線展開，市場波動將持續高漲，不過這種波動應被視為轉型過程中的一個特徵，而非潛在趨勢正在衰退的證據。

AI運算需求很可能保持異常強勁，這為領先的半導體製造商、半導體設備商、與更廣泛的AI基礎設施建設相關的公司，提供了持久的投資理由。