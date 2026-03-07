中東局勢擴大台股波動幅度 法人建議將波動轉化為成本優勢

美伊衝突升溫，台股高檔震盪。面對地緣政治干擾，法人指出，投資人容易在情緒干擾下追高殺低。若能透過紀律化工具參與市場，更有助於在震盪中放大長期複利效果，將波動轉化為成本優勢。

基金教母蕭碧燕表示，台股2009年以來長期趨勢向上，雖歷經數次修正，但在全球資金與產業升級帶動下，台股始終維持競爭力。只要AI資本支出延續成長動能，台灣在供應鏈中的關鍵地位仍具戰略優勢，台股持續站穩一軍地位，長期投資價值不變。不過，市場波動難免，高低點難測，投資人可以透過超底王等機制參與台股，有助克服人性弱點，提高投資效率。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭指出，2025年超過半數的台股基金漲幅逾45%，明顯優於台灣加權指數29.4%漲幅；若拉長至近10年，績效差距更明顯。統計2025年績效前十大台股基金近10年報酬率，高達八檔基金落在508%至1,594%，遠超越台灣加權指數同期閶394.5%漲勢，顯示主動式台股基金長期累積實力強大。

羅瑤庭指出，投資人可以透過「鉅亨超底王」機制，自動逢跌加碼、系統化資金控管。系統每日比對基金最新淨值與過去第10個營業日淨值，只要達到自設跌幅門檻即自動加碼，無須主觀判斷，避免錯失低點。投資人可設定30日內加碼次數上限，有效控管資金風險。透過機制化操作，讓投資人不只定期買，更能在市場急跌時自動放大布局力道。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，安聯台股團隊預估，2026年台股企業獲利成長上看31.4%，較前次預估大幅上修，待首季財報公布後仍有進一步上調空間，顯示基本面支撐力道仍強。

在產業布局上，周敬烈建議以AI供應鏈為核心主軸，搭配財報與展望具上修潛力的族群。隨AI帶動規格升級並排擠成熟產能，記憶體、銅箔、玻纖布、載板等循環產業有望受惠；另一方面，AI晶片設計日益複雜、製程持續推進，加上市場搶市時程壓力，也同步推升測試與測試介面需求。整體而言，若獲利持續上修，台股中期趨勢仍具優勢。