手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

油價走揚 不利短線盤勢

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

近期中東局勢升溫，伊朗政局與區域衝突的不確定性持續升高，牽動全球金融市場。隨著能源供應風險升溫，原油與天然氣價格走揚，全球股市普遍承壓，日股亦出現震盪甚至重挫情況。

富蘭克林坦伯頓研究院主管史蒂芬‧多佛等多位分析師指出，目前各方對於未來政權接班並未形成明確共識，即使現有政權面臨壓力升高，仍缺乏具廣泛認受性的接班勢力，增加伊朗出現權力分裂與治理斷層的風險。此情境亦為區域國家所擔憂，若情勢惡化，恐出現類似過去伊拉克動盪的局面。

從市場面觀察，最直接的衝擊將反映在能源價格上。若地緣政治風險升高，原油與天然氣價格可能同步上揚，液化天然氣（LNG）市場亦將受到影響。卡達為全球第三大LNG出口國，全球約兩成LNG需經由荷莫茲海峽運輸，一旦該航道出現干擾，將對天然氣與石油供應造成連動衝擊。

黃金方面，DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）表示，受財政赤字擴大、全球貨幣供給成長，以及聯準會政策立場逐步轉向寬鬆影響，黃金長期多頭趨勢可望延續；另方面，亞洲央行與官方機構的持續買盤，也將成為支撐金價的重要力量，預期金價有機會在2027年3月前上看每盎司5,400美元。

原油方面，吳雙榮分析，隨OPEC+逐步恢復供給，預期油價在2026年上半年可能呈現整理走勢，但隨全球需求持續成長，市場過剩供給可望於2026年底前逐步消化。

地緣政治風險 財政赤字 伊朗

日股政策加持 中長線夠力

日本在政策改革與財政擴張帶動下，正迎來結構性轉變。法人指出，日股在政策改革、估值修復與產業投資帶動下，政府加大對AI與半導體等關鍵產業投資，有助提振內需與企業信心，加上公司治理改革推進與資金回流，中長期仍具發展動能。

歐洲高息股基金 吸睛

全球股息增長動能持續強勁，在企業現金流充沛及經濟周期結構性復甦支撐下，今年有望再創發放紀錄。而且在近年來風格重新洗牌、地緣政治紛擾不斷的過程中，股息策略有望受到更多類型投資人的青睞。

油價走揚 不利短線盤勢

近期中東局勢升溫，伊朗政局與區域衝突的不確定性持續升高，牽動全球金融市場。隨著能源供應風險升溫,原油與天然氣價格走揚,全球股市普遍承壓,日股亦出現震盪甚至重挫情況。

法人看日股 利空漸消化

受中東戰事影響，日本由於高度仰賴中東原油進口，日經225指數歷經連續兩日大跌超過千點後，昨（5）日反彈1,032點，收55,278點。展望日股後市，法人表示，日本無論在公部門或民間部門，皆維持相當規模的原油庫存，對於短期供應中斷具備一定緩衝能力。

美股硬挺 指數商品沾光

地緣政治緊張升溫，市場擔心波及中東產油國導致原油供應吃緊，3月以來全球主要股市一片綠油油，但美股表現抗跌，逆勢小漲，NASDAQ指數於期間小漲0.6%、NASDAQ-100指數上漲0.5%，也推升海外ETF表現。

債券抗震 法人喊加碼

今（2026）年以來，從委內瑞拉到伊朗地緣局勢，新關稅與AI顛覆性，都讓估值已高的股市出現較大震盪。法人建議，投資人追求成長股之際，宜增加債券部位配置以提高收益。

