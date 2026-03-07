油價走揚 不利短線盤勢

近期中東局勢升溫，伊朗政局與區域衝突的不確定性持續升高，牽動全球金融市場。隨著能源供應風險升溫，原油與天然氣價格走揚，全球股市普遍承壓，日股亦出現震盪甚至重挫情況。

富蘭克林坦伯頓研究院主管史蒂芬‧多佛等多位分析師指出，目前各方對於未來政權接班並未形成明確共識，即使現有政權面臨壓力升高，仍缺乏具廣泛認受性的接班勢力，增加伊朗出現權力分裂與治理斷層的風險。此情境亦為區域國家所擔憂，若情勢惡化，恐出現類似過去伊拉克動盪的局面。

從市場面觀察，最直接的衝擊將反映在能源價格上。若地緣政治風險升高，原油與天然氣價格可能同步上揚，液化天然氣（LNG）市場亦將受到影響。卡達為全球第三大LNG出口國，全球約兩成LNG需經由荷莫茲海峽運輸，一旦該航道出現干擾，將對天然氣與石油供應造成連動衝擊。

黃金方面，DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）表示，受財政赤字擴大、全球貨幣供給成長，以及聯準會政策立場逐步轉向寬鬆影響，黃金長期多頭趨勢可望延續；另方面，亞洲央行與官方機構的持續買盤，也將成為支撐金價的重要力量，預期金價有機會在2027年3月前上看每盎司5,400美元。

原油方面，吳雙榮分析，隨OPEC+逐步恢復供給，預期油價在2026年上半年可能呈現整理走勢，但隨全球需求持續成長，市場過剩供給可望於2026年底前逐步消化。