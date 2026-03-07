日股政策加持 中長線夠力

日本在政策改革與財政擴張帶動下，正迎來結構性轉變。法人指出，日股在政策改革、估值修復與產業投資帶動下，政府加大對AI與半導體等關鍵產業投資，有助提振內需與企業信心，加上公司治理改革推進與資金回流，中長期仍具發展動能。

日生資產管理（Nissay Asset Management）海外業務發展解決方案部投資主管荒木潤（Jun Araki）分析，在政治與經濟改革推動下，日本市場正出現結構性轉變。市場普遍預期，在高市政府領導下，日本將迎來體制轉型，政策重心由過往偏向財政紀律，轉向更積極的財政支出，特別是在AI與半導體等關鍵產業，政府與民間投資力道明顯加大，也有助提振國內信心與消費動能。

荒木潤指出，市場預期自2026年中起，日本經濟政策焦點將逐步轉向提升潛在成長率，包括：改善勞動力結構、增加資本投資與提升生產力。若市場認為在高市政府領導下，成長型投資政策可望有效推升經濟動能，2027年起日本央行亦不排除進一步升息的可能。

從評價面來看，相較全球主要市場，日本股市在本益比（P/E）與股價淨值比（P/B）等指標上仍具相對低估優勢，具備重估空間。貨幣政策方面，日本銀行（BOJ）目前政策利率約0.75%，預期日銀在2025年12月升息後，最快將於2026年中再次調升政策利率，並可能暫時維持在約1%的水準，實際步調仍將取決於通膨走勢與日圓匯率變化。若春鬥（春季薪資談判）結果顯示薪資成長穩健，且物價維持上行趨勢，日本央行有機會於2026年7月將利率調升至1%。

同時，日本政府亦積極推動資金「由儲蓄轉向投資」。目前日本家庭金融資產規模約達15兆美元，約一半仍以現金形式持有。為促進資金流入資本市場，日本新版日本個人儲蓄帳戶（NISA）免稅投資制度，鼓勵民眾透過投資提升資產報酬。此外，在外貿與匯率方面，日本出口企業展現出一定韌性。儘管市場關注美日貿易政策變化，但多數出口商在日圓130兌1美元的匯率水準下仍具競爭力，有助降低匯率波動對企業獲利的衝擊。

股市結構方面，近期日股漲勢主要由大型價值股領軍，部分龍頭股動能偏強，市場亦開始關注是否出現資金推動下的估值偏離現象。不過，回顧2012年至2015年安倍經濟學初期經驗，當時市場同樣出現資金集中於大型權值股的情況，但一旦出現政策或市場觸發因素，資金輪動與股價修正亦可能快速發生，因此未來日股走勢仍需留意資金動向與評價變化。

DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）指出，預計於2027年3月前，日圓對美元匯率將維持在「1美元兌145日圓」左右，呈現「穩中偏升」的趨勢，主因過度升值對日本股市不利，因為日本股市中出口導向型企業占比高。

儘管日本市場將再有升息的機會，但目前對日本股市的影響仍有限，主因在於雖然升息會增加企業成本，但日本出口的強勁增長及企業營收的擴張，足以抵銷成本上升的壓力。此外，日本公債主要由日本央行及國內企業持有，海外投資者占比不高。隨著日本回報率的提升，預計原本流向海外的日本資金將回流國內市場，進一步支撐日本股市。

此外，吳雙榮補充，日本自告別零利率政策後，市場對房地產借貸成本上升的擔憂隨之浮現。然而，儘管融資成本增加，日本房地產市場仍具投資價值。關鍵在於資產現金收益率與10年期國債收益率之間的利差。無論是辦公大樓、零售、物流或住宅，有效收益率相對於日債的利差，仍高於其他主要市場。