歐洲高息股基金 吸睛

全球股息增長動能持續強勁，在企業現金流充沛及經濟周期結構性復甦支撐下，今年有望再創發放紀錄。而且在近年來風格重新洗牌、地緣政治紛擾不斷的過程中，股息策略有望受到更多類型投資人的青睞。

安聯歐洲高息股票基金經理人為程昀與Andrew Koch。根據基金月報資料，截至1月底，在類股的配置上，金融類股配比最高、達25%，其次為工業類股近20%，必須消費11.71%；投資區域以法國16.59%最高、其次為德16.44%、美國16.3%。

程昀認為，在預期市場波動將回歸的一年，股息能發揮穩定力量，在充滿不確定性的環境中提供一層緩衝。隨著傳統股息發放企業與科技新秀紛紛提高配息，今年或許是股息「進化」的一年，它將從投資組合中點綴性質的「配菜」轉變為「主菜」，在不可預測市場中提供連貫性與穩固的基石。

例如對市場不確定性感到憂慮投資人，會傾向選擇能提供穩定現金流策略，以應對短期波動；而對於追求穩定收入來源的族群，特別是退休資金或長期配置的機構客戶，則更重視股息所帶來的可預期性與下檔保護。

愈來愈多大型科技公司也加入股息發放的陣營，以Meta、Alphabet和Salesforce等領軍企業為例，紛紛開始發放股息，這象徵著一種結構性的轉變，而非一時興起。事實上，這股趨勢早有端倪：早在2024年，在既有股息發放企業與新進成員的共同推動下，科技產業已占全球股息增長的20%。面對這股趨勢，經理投資團隊分析，即便這些科技股初期的配息金額較低，但它們的參與為股息策略增添了韌性與多元性，進一步強化長期收益投資的論點。

根據預估，2026年道瓊歐洲600指數成分股企業有望支付約4,540億歐元股息，較前一年成長約4%。德國企業預計就貢獻約580億歐元，略高於2025年估計的560億歐元，此一顯示歐洲企業發放高股息風格有望延續歐洲股市股息攀升的多年趨勢。

其次，股息在股票投資的總報酬中扮演重要角色，過去40年，MSCI歐洲指數中股息占年化總報酬的近39%。相比之下，MSCI北美指數中股息占總報酬近21%，而MSCI太平洋指數中股息貢獻略高於49%。

根據安聯環球投資分析顯示，相較於偏重低配息率公司的投資組合，提高配置於股息企業投資組合，在歷史表現上展現出較低波動性。此效應反映出配息企業通常在資本配置上更有紀律，也體現定期收益來源帶來的穩定作用。

此外，更重要的是，股息發放通常具有韌性。歷史資料顯示，企業甚少調降股息，反而傾向逐步提高，或至少維持既有水準。因此，股息提供相對可靠的投資收益基礎，此特性在多事之秋的市場環境中特別有價值。

近年來高股息策略在歐洲市場展現出特殊的優勢。歐洲本來就是一個以「收益型投資」為主的市場。在資金追求穩定回報、通膨與利率逐漸回落過程中，相對具吸引力的股利殖利率容易成為資金回流重要考量。

操作心法

●市場風格重新洗牌 股息策略受到青睞

在市場風格重新洗牌過程中，股息策略正逐漸受到更多類型投資人的青睞。投資歐洲高股息股票不僅可以參與企業基本面的成長，也能藉由穩定配息，增強整體投資組合的韌性與回報結構。（高瑜君）

投資小叮嚀

●評價合理 聚焦貨幣政策

歐洲資產整體評價也相對合理，產業分布平均，這樣的結構不僅降低系統性風險，也讓資金在分散配置上有更多機會參與不同產業復甦周期。而歐洲本身市場特性也具一定避險與資產配置價值。

●定期定額 搭配逢回加碼

投資要有長線概念，尤其是建議可透過買基金、定期定額搭配伺機逢回單筆加碼的策略，長期穩定主動參與相關市場，不用擔心市場波動，反而可藉由市場波動帶來較適合的介入點，中長期參與市場。（高瑜君）