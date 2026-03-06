台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

今日成交金額大且走高為：群創（3481）、健策（3653）、金像電（2368）、聯亞（3081）、智邦（2345）、智邦（2345）、富世達（6805）、兆赫（2485）、新應材（4749）、研華（2395）及台塑化（6505）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、元晶（6443）、群聯（8299）、華城（1519）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）及京元電子（2449）。

群益投顧表示，輝達GTC大會挹注其股價年線積極抵抗，但費半指數可能反覆震盪，台股資金誘因相對降溫，短線大盤預估月線震盪格局。盤勢震盪加劇，拉高選股基本面保護的需求，挹注評價與營運展望佳族群(如廠務設備相關)買盤增溫。

第一金投顧表示，伊朗欲間接提出和談，中東緊張局勢稍緩，VIX指數回落，帶動台股昨日技術反彈，盤中最高來到34,319點，終場漲幅收斂，上漲2.57%，收在33,672.94點，收復三萬三關卡，但因地緣政治風險仍具不確定性，須持續留意荷姆茲海峽通行狀況、油價動向及伊朗和談進展，短期台股震盪加劇，需審慎應對。

3月進入月營收及財報密集公佈期，可擇優聚焦營收、財報表現優於預期的個股，電子股聚焦AI ASIC、AI伺服器、PCB、CPO、ABF、先進製程、低軌衛星、記憶體等產業，傳產則關注航運散裝、軍工、能源塑化等產業。操作上嚴控持股水位、心等待市場落底訊號確立，保持風險控管。

法人看日股 利空漸消化

受中東戰事影響，日本由於高度仰賴中東原油進口，日經225指數歷經連續兩日大跌超過千點後，昨（5）日反彈1,032點，收55,278點。展望日股後市，法人表示，日本無論在公部門或民間部門，皆維持相當規模的原油庫存，對於短期供應中斷具備一定緩衝能力。

美股硬挺 指數商品沾光

地緣政治緊張升溫，市場擔心波及中東產油國導致原油供應吃緊，3月以來全球主要股市一片綠油油，但美股表現抗跌，逆勢小漲，NASDAQ指數於期間小漲0.6%、NASDAQ-100指數上漲0.5%，也推升海外ETF表現。

債券抗震 法人喊加碼

今（2026）年以來，從委內瑞拉到伊朗地緣局勢，新關稅與AI顛覆性，都讓估值已高的股市出現較大震盪。法人建議，投資人追求成長股之際，宜增加債券部位配置以提高收益。

金融股債 投資新亮點

目前投資人可能滿手AI，是否還有其他創新、成長及息收投資選擇。復華投信表示，全球金融股近年報酬表現不輸科技股且權重逐年提升，但波動度明顯較低；金融債因降息環境且價格處於長期折價狀態，隨監管放鬆將迎來成長新局，使金融股債市成為2026年布局全球產業的亮點。

女性用AI諮詢理財 大增

富達國際「全球情緒調查報告」顯示，台灣女性過去一年來展現顯著韌性，不論在情緒狀態、生活感受或財務信心都有提升，曾使用人工智慧（AI）工具進行理財諮詢比例更成長為三倍。

