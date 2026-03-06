金融股債 投資新亮點

目前投資人可能滿手AI，是否還有其他創新、成長及息收投資選擇。復華投信表示，全球金融股近年報酬表現不輸科技股且權重逐年提升，但波動度明顯較低；金融債因降息環境且價格處於長期折價狀態，隨監管放鬆將迎來成長新局，使金融股債市成為2026年布局全球產業的亮點。

彭博資訊統計，2025年MSCI全球金融指數累積含息報酬率達29.5%，優於MSCI全球資訊科技指數的23.7%，拉長至近五年則有124.7%，略低於資訊科技股的128.5%，但同期間波動度僅15.5%，明顯低於資訊科技股的23.6%。此外，隨全球財富存量持續增加，加上金融行業整併、法規鬆綁，以及AI提升效率下，帶動金融股獲利與股價，占全球股市權重也僅次於資訊科技股。

主動復華金融股息ETF（00998A）經理人張正宇表示，從連動性來看，金融股與資訊科技股過去五年相關係數僅0.58，加上股價波動性較小、產業趨勢上升，是科技股以外的重要配置。

金融債則是收息族另一投資好選擇，2008年金融海嘯過後，市場對金融機構發行債券要求更高回報，帶動金融債總報酬優於其他公司債。與其他主要債券相比，金融債殖利率較高、波動度亦較低。此外，據統計，彭博全球投資等級美元金融債指數截至2025年底殖利率為5.5.%、過去五年指數年化波動度為11.4%，優於彭博美國20年期以上公債指數同期間的4.88%、15.49%。

主動復華金融債息ETF經理人黃媛君指出，聯準會自2022年急速升息後，全球投資級美元金融債價格仍在相對低檔，處於長期折價狀態，預估Fed重啟升息機率低，有利債市表現，看好美歐監管放鬆後帶來產業成長投資機會，布局將以已開發國家金融債為核心。