美股硬挺 指數商品沾光

地緣政治緊張升溫，市場擔心波及中東產油國導致原油供應吃緊，3月以來全球主要股市一片綠油油，但美股表現抗跌，逆勢小漲，NASDAQ指數於期間小漲0.6%、NASDAQ-100指數上漲0.5%，也推升海外ETF表現。

法人分析，雖然中東戰火為金融市場投下不確定性，但美股基於經濟與企業獲利強韌，且投資題材多元，在市場資金尋求防禦或分散配置下，也提供去處。主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，儘管近期美股表現也隨國際局勢變化而震盪，不過整體來看走勢有撐，從經濟面來看，美國最新公布的製造業與服務業PMI仍位於擴張區間，勞動市場趨穩，通膨仍可控，整體經濟有望延續溫和增長態勢。

另一方面，因美國期中選舉在即、油價飆高不符合川普政府的政治利益，且伊朗軍力不具優勢，經濟脆弱無誘因打長期戰，後續關注雙方啟動談判時點，市場也評估戰事不會延續太久。美股投資題材多元，先前軟體股雖歷經修正，但也讓資金轉而流向硬體股或其他產業，顯示資金並未離場，而是因應市況於不同類股間輪動配置支撐行情，對於美股後市仍不看淡。

在產業配置上，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如；航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

統一投信投研團隊表示，從歷史經驗來看，戰爭範圍是否擴大、持續時間長短是影響股市關鍵。回顧最近的俄烏戰爭，甫開戰時股市反應較劇烈，隨時間拉長，反應趨緩。本次美伊戰爭後續觀察重點在於戰事是否擴大，以及是否造成新一波能源危機。

回歸基本面，主要CSP今年度資本支出仍超預期增加，持續看好AI硬體供應鏈相關族群。