法盛投資管理剖析 投資全球市場掌握三方向

法盛投資管理旗下知名投資品牌盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）剖析全球市場發展脈動及投資機遇指出，美國企業的整體基本面依然保持穩健，聯準會（Fed）跟財政部會密切合作，聯準會在短期區間先買進國債，財政部長期區間將限制發債量。

盧米斯賽勒斯今年迎來創立百年，進行全球巡演，台灣是第二站。盧米斯賽勒斯全權委託團隊負責人Matt Eagan昨（5）日指出，美元是最重要的貨幣，不會被黃金取代。

針對今年全球市場投資機遇，Matt Eagan表示有三大方向值得關注，第一是「聯準會與財政部協作的新體制與殖利率曲線布局」。他指出，市場即將迎來新的TRED（貿易應收帳款貼現系統）環境，新任主席華許承諾聯準會將走向新體制，並與美國財政部展開更緊密的合作。 在美國國庫券殖利率曲線的操作策略上，聯準會預計將在殖利率曲線的前端（短期區間）買進國債。同時，美國財政部將在殖利率曲線的後端（長期區間）實施限制發債量的舉措。官方對於此政策方向的最終期望，是希望能大幅提升整體的生產力。

第二是「即便美元購買力下降，美元仍可維持其主導地位不變。全球正面臨法定貨幣購買力集體下滑的挑戰，但即便美元購買力下降，美元在所有法定貨幣中仍可能維持其王者地位。回顧1960年至2026年2月的長期市場表現，美元指數（DXY）經歷多次波動，截至2026年2月初落在 96.823。對比之下，黃金現貨（XAU）價格出現了歷史性的爆發走勢，截至2月9日，金價已飆升突破每盎司5,000美元大關，凸顯了市場在法定貨幣貶值下的替代資產選擇。

第三，Matt Eagan認為，「美國企業基本面依然穩健 」。儘管總體經濟環境面臨上述變化，美國企業的整體基本面依然保持穩健。根據由盧米斯賽勒斯旗下Applied IQ團隊所管理的「企業健康指數」（CHIN），截至2026年1月31日，該指數最新數值為0.44。企業健康指數是一套專有宏觀分析工具，綜合考量了宏觀經濟、金融市場與政策變數，用以推估美國企業的健康狀況。 該指數數值愈高代表企業體質愈強健，目前的數據走勢顯示整體市場正處於「擴張／周期後段」階段。