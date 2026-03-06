女性用AI諮詢理財 大增

富達國際「全球情緒調查報告」顯示，台灣女性過去一年來展現顯著韌性，不論在情緒狀態、生活感受或財務信心都有提升，曾使用人工智慧（AI）工具進行理財諮詢比例更成長為三倍。

不過，雖然整體趨勢向上，但對多數關鍵指標表示「良好」或「具信心」的女性仍未過半，代表整體仍有相當大的成長空間。

婦女節前，富達國際根據最新《全球情緒調查報告》，針對台灣女性財務情緒與行為進行深入分析。調查顯示，65%台灣女性對未來六個月感到樂觀，顯著高於19%感到悲觀者，顯示整體情緒回溫。在生活與健康層面，表示心理健康良好者由一年前的37%上升至48%，身體健康良好者從28%上升至46%；自認自己工作狀態良好者從31%提升至48%，對工作與生活平衡感受良好者從36%升至51%。

台灣女性財務信心的提升同樣明顯。調查顯示，自認能做出良好投資決策者從去年的28%成長至38%，對準備晚年相關長照和健康等感到有把握者從31%增加至40%，對退休後財務能保持舒適具信心者也從28%提升至37%。不過，財務自信的比例仍未達四成，顯示女性仍面臨明顯信心落差。

值得一提的是，調查顯示，科技普及正在拉近台灣女性與財務資訊的距離，並促進更積極的理財行為。曾使用AI工具進行理財諮詢的台灣女性從前一年6%增至19%，成長超過三倍；透過社群媒體獲得理財資訊的比例也從15%上升至25%，完全未尋求任何財務建議者則從33%降至23%。更重要的是，在獲得理財建議後，有73%會採取實際行動，也高於去年的70%。

但在壓力層面，台灣女性對長壽風險與退休自主權的關注正在上升。