債券抗震 法人喊加碼

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

今(2026)年以來，從委內瑞拉到伊朗地緣局勢，新關稅與AI顛覆性，都讓估值已高的股市出現較大震盪。法人建議，投資人追求成長股之際，宜增加債券部位配置以提高收益。

美國期中選舉揭開序幕，過往是美國總統四年任期中股市表現相對較落後的一年。根據富蘭克林證券投顧統計，期中選舉年波動較大，前三度美國期中選舉，美股標普500指數平均修正2.94%。另一個統計則是與景氣、股市連動較高的非投資等級債券，往往在共和黨執政的期中選舉年表現更為突出，其3.24%的平均漲幅甚至領先民主黨執政期間超過兩倍以上的表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，除了地緣局勢，市場仍存在多重變數，包括股票估值偏高、期中選舉具政策不確定性，且勞動力市場與通膨變化、人工智慧的支出前景等，都仍可能牽動市場風險與波動。不過，愛德華．波克也認為，2026年美國整體經濟展望正向，且預期貨幣環境仍相對寬鬆，今年仍可望有降息機會。另外在大而美法案加持下，提高退稅、激勵企業資本支出等財政措施將持續帶動上半年經濟表現，看好美股2026年獲利預估達雙位數，將提供美國股債資產堅實基本面支撐。

除了股市機會外，愛德華．波克表示，投資人當前應更重視平衡分散布局的優勢，目前企業債市仍提供4%~7%具吸引力的收益水準，可提供投資組合收益現金流，也有助於分散風險。

富蘭克林證券投顧分析，美國經濟數據與財報獲利都展現韌性，但干擾金融市場的因素仍多，持續性的地緣政治衝突、美國關稅與貿易政策變化，都將使全球金融市場波動欲小不易。

中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇指出，投資必須在風險與報酬間取得最佳平衡，透過一定比重的債券配置，降低整體投資組合的波動度，可挑優質的A至BB級的投資級與非投資級債券，尤其關注「墮落天使」（Fallen Angels）與「明日之星」（Rising Stars）兩類債券；前者指從投資級債券調回非投資級債券，若這類公司為產業龍頭，且不是因為基本面因素導致債券超跌，後市仍有回升空間。後者指體質佳、信評可望調升至投資等級的非投資等級債，評級升級的利差收斂帶動價格上漲，有機會賺取資本利得與債息的雙重收益。

地緣政治 資本支出 美國期中選舉

法人看日股 利空漸消化

受中東戰事影響，日本由於高度仰賴中東原油進口，日經225指數歷經連續兩日大跌超過千點後，昨（5）日反彈1,032點，收55,278點。展望日股後市，法人表示，日本無論在公部門或民間部門，皆維持相當規模的原油庫存，對於短期供應中斷具備一定緩衝能力。

美股硬挺 指數商品沾光

地緣政治緊張升溫，市場擔心波及中東產油國導致原油供應吃緊，3月以來全球主要股市一片綠油油，但美股表現抗跌，逆勢小漲，NASDAQ指數於期間小漲0.6%、NASDAQ-100指數上漲0.5%，也推升海外ETF表現。

金融股債 投資新亮點

目前投資人可能滿手AI，是否還有其他創新、成長及息收投資選擇。復華投信表示，全球金融股近年報酬表現不輸科技股且權重逐年提升，但波動度明顯較低；金融債因降息環境且價格處於長期折價狀態，隨監管放鬆將迎來成長新局，使金融股債市成為2026年布局全球產業的亮點。

女性用AI諮詢理財 大增

富達國際「全球情緒調查報告」顯示，台灣女性過去一年來展現顯著韌性，不論在情緒狀態、生活感受或財務信心都有提升，曾使用人工智慧（AI）工具進行理財諮詢比例更成長為三倍。

法盛投資管理剖析 投資全球市場掌握三方向

法盛投資管理旗下知名投資品牌盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）剖析全球市場發展脈動及投資機遇指出，美國企業的整體基本面依然保持穩健，聯準會（Fed）跟財政部會密切合作，聯準會在短期區間先買進國債，財政部長期區間將限制發債量。

