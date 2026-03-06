債券抗震 法人喊加碼

今(2026)年以來，從委內瑞拉到伊朗地緣局勢，新關稅與AI顛覆性，都讓估值已高的股市出現較大震盪。法人建議，投資人追求成長股之際，宜增加債券部位配置以提高收益。

美國期中選舉揭開序幕，過往是美國總統四年任期中股市表現相對較落後的一年。根據富蘭克林證券投顧統計，期中選舉年波動較大，前三度美國期中選舉，美股標普500指數平均修正2.94%。另一個統計則是與景氣、股市連動較高的非投資等級債券，往往在共和黨執政的期中選舉年表現更為突出，其3.24%的平均漲幅甚至領先民主黨執政期間超過兩倍以上的表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，除了地緣局勢，市場仍存在多重變數，包括股票估值偏高、期中選舉具政策不確定性，且勞動力市場與通膨變化、人工智慧的支出前景等，都仍可能牽動市場風險與波動。不過，愛德華．波克也認為，2026年美國整體經濟展望正向，且預期貨幣環境仍相對寬鬆，今年仍可望有降息機會。另外在大而美法案加持下，提高退稅、激勵企業資本支出等財政措施將持續帶動上半年經濟表現，看好美股2026年獲利預估達雙位數，將提供美國股債資產堅實基本面支撐。

除了股市機會外，愛德華．波克表示，投資人當前應更重視平衡分散布局的優勢，目前企業債市仍提供4%~7%具吸引力的收益水準，可提供投資組合收益現金流，也有助於分散風險。

富蘭克林證券投顧分析，美國經濟數據與財報獲利都展現韌性，但干擾金融市場的因素仍多，持續性的地緣政治衝突、美國關稅與貿易政策變化，都將使全球金融市場波動欲小不易。

中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇指出，投資必須在風險與報酬間取得最佳平衡，透過一定比重的債券配置，降低整體投資組合的波動度，可挑優質的A至BB級的投資級與非投資級債券，尤其關注「墮落天使」（Fallen Angels）與「明日之星」（Rising Stars）兩類債券；前者指從投資級債券調回非投資級債券，若這類公司為產業龍頭，且不是因為基本面因素導致債券超跌，後市仍有回升空間。後者指體質佳、信評可望調升至投資等級的非投資等級債，評級升級的利差收斂帶動價格上漲，有機會賺取資本利得與債息的雙重收益。