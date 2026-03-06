聽新聞
0:00 / 0:00

法人看日股 利空漸消化

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受中東戰事影響，日本由於高度仰賴中東原油進口，日經225指數歷經連續兩日大跌超過千點後，昨（5）日反彈1,032點，收55,278點。展望日股後市，法人表示，日本無論在公部門或民間部門，皆維持相當規模的原油庫存，對於短期供應中斷具備一定緩衝能力。

從歷史經驗來看，油價與股市的劇烈反應多半集中於衝突初期，隨著供應路線逐步調整並趨於穩定，市場往往回歸基本面表現。

部分券商初步估算，若油價上漲10%，可能對東證指數TOPIX近期企業獲利造成約1%至1.25%的負面影響，主要反映特定產業成本上升對利潤率的壓力，後續仍需觀察企業是否以及如何轉嫁成本。

瀚亞投信指出，油價急漲通常發生於地緣衝突初期，市場因擔憂供應中斷而出現恐慌性反應；隨著供應鏈重新調整，油價往往逐步回歸常態。因此，在現階段市場情緒較為波動的情況下，不宜過度反應或急於調整既有投資論述，反而應留意市場因情緒干擾所產生的價格錯置機會。

國泰日本不動產經理人游凱卉表示，全球金融市場受到中東地緣政治升溫及避險情緒推動，日經指數與J-REITs一度出現技術性拉回。不過，隨著國際局勢逐步降溫，加上市場對日本企業盈餘具備高度信心，昨日股與不動產板塊同步反彈，顯示在震盪洗盤後，資金迅速回流具備實體資產支撐與獲利能見度的標的，其中，J-REITs的防禦與收益特性也再次獲得市場青睞。

從中長期來看，瀚亞投信仍對日本股市結構性動能持審慎樂觀態度。包括日本走出通縮的長期趨勢、再通膨環境成形、企業改革與資金重新配置，皆為支撐企業獲利的關鍵因素。通膨逐漸成為常態，已開始改變企業管理階層行為，使企業更具能力轉嫁成本、提高售價並改善利潤率；同時，勞動市場持續緊縮、薪資成長，有助於支撐內需表現。

油價 日本 地緣政治

延伸閱讀

錯過台股還有日股？ 專家解析日圓將成「穩中偏升」趨勢

恐慌創空間 CNN恐懼/貪婪指數低於40、布局美股後市表現可期

油輪運費飆破紀錄 這檔ETF獲四大利多助攻買氣

油價續強衝擊亞洲 半導體周期強勢支撐亞股布局

相關新聞

法人看日股 利空漸消化

受中東戰事影響，日本由於高度仰賴中東原油進口，日經225指數歷經連續兩日大跌超過千點後，昨（5）日反彈1,032點，收55,278點。展望日股後市，法人表示，日本無論在公部門或民間部門，皆維持相當規模的原油庫存，對於短期供應中斷具備一定緩衝能力。

美股硬挺 指數商品沾光

地緣政治緊張升溫，市場擔心波及中東產油國導致原油供應吃緊，3月以來全球主要股市一片綠油油，但美股表現抗跌，逆勢小漲，NASDAQ指數於期間小漲0.6%、NASDAQ-100指數上漲0.5%，也推升海外ETF表現。

債券抗震 法人喊加碼

今（2026）年以來，從委內瑞拉到伊朗地緣局勢，新關稅與AI顛覆性，都讓估值已高的股市出現較大震盪。法人建議，投資人追求成長股之際，宜增加債券部位配置以提高收益。

金融股債 投資新亮點

目前投資人可能滿手AI，是否還有其他創新、成長及息收投資選擇。復華投信表示，全球金融股近年報酬表現不輸科技股且權重逐年提升，但波動度明顯較低；金融債因降息環境且價格處於長期折價狀態，隨監管放鬆將迎來成長新局，使金融股債市成為2026年布局全球產業的亮點。

女性用AI諮詢理財 大增

富達國際「全球情緒調查報告」顯示，台灣女性過去一年來展現顯著韌性，不論在情緒狀態、生活感受或財務信心都有提升，曾使用人工智慧（AI）工具進行理財諮詢比例更成長為三倍。

法盛投資管理剖析 投資全球市場掌握三方向

法盛投資管理旗下知名投資品牌盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）剖析全球市場發展脈動及投資機遇指出，美國企業的整體基本面依然保持穩健，聯準會（Fed）跟財政部會密切合作，聯準會在短期區間先買進國債，財政部長期區間將限制發債量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。