法人看日股 利空漸消化

受中東戰事影響，日本由於高度仰賴中東原油進口，日經225指數歷經連續兩日大跌超過千點後，昨（5）日反彈1,032點，收55,278點。展望日股後市，法人表示，日本無論在公部門或民間部門，皆維持相當規模的原油庫存，對於短期供應中斷具備一定緩衝能力。

從歷史經驗來看，油價與股市的劇烈反應多半集中於衝突初期，隨著供應路線逐步調整並趨於穩定，市場往往回歸基本面表現。

部分券商初步估算，若油價上漲10%，可能對東證指數TOPIX近期企業獲利造成約1%至1.25%的負面影響，主要反映特定產業成本上升對利潤率的壓力，後續仍需觀察企業是否以及如何轉嫁成本。

瀚亞投信指出，油價急漲通常發生於地緣衝突初期，市場因擔憂供應中斷而出現恐慌性反應；隨著供應鏈重新調整，油價往往逐步回歸常態。因此，在現階段市場情緒較為波動的情況下，不宜過度反應或急於調整既有投資論述，反而應留意市場因情緒干擾所產生的價格錯置機會。

國泰日本不動產經理人游凱卉表示，全球金融市場受到中東地緣政治升溫及避險情緒推動，日經指數與J-REITs一度出現技術性拉回。不過，隨著國際局勢逐步降溫，加上市場對日本企業盈餘具備高度信心，昨日股與不動產板塊同步反彈，顯示在震盪洗盤後，資金迅速回流具備實體資產支撐與獲利能見度的標的，其中，J-REITs的防禦與收益特性也再次獲得市場青睞。

從中長期來看，瀚亞投信仍對日本股市結構性動能持審慎樂觀態度。包括日本走出通縮的長期趨勢、再通膨環境成形、企業改革與資金重新配置，皆為支撐企業獲利的關鍵因素。通膨逐漸成為常態，已開始改變企業管理階層行為，使企業更具能力轉嫁成本、提高售價並改善利潤率；同時，勞動市場持續緊縮、薪資成長，有助於支撐內需表現。