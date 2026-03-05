康普財報／2025年全年 EPS 1.56元、稅後純益1.84億元、年增8.9%

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

動力電池材料大廠康普（4739）5日公布2025全年度財報，稅後純益1.84億元，年增8.9%，每股純益（EPS）1.56元。去年下半年動力電池材料向汽車客戶穩定出貨，銷售大幅成長，帶動營收顯著增加，獲利也向上成長。

康普董事會也通過發配現金股利每股1元，股息配發率約64.1%，依5日收盤價71.3元計，現金殖利率約1.4%。

康普表示，去年下半年起通過汽車客戶驗證，並穩定量產交貨，產品順利導入車廠客戶，帶動營收大幅成長，也成為主要獲利動能。康普元月營收8.88億元，年增109.06%，成長逾倍。自去年8月起，每月營收年增幅度，也均在倍數左右水準。營收動能顯著升溫，並帶動本業獲利成長。

不過，康普也指出，雖下半年營收動能強勁，但部分增幅遭業外損失抵銷，全年毛利年增約3億元。康普表示，由於去年子公司天弘化發生疑似內部人員竊取存貨事件，帶來業外損失約1億元，影響年度獲利表現。

康普去年於法說會上表示，已成功切入日本與歐洲車廠供應鏈，並開始出貨。此外，回收材料的研發與生產亦依計畫推進，依照目前排程，台灣產線接可望維持高稼動率，子公司業務部分，越南廠、電子級硫酸均向上成長，三大業務穩健推進下，對營運審慎樂觀。

康普是台灣最大鋰電池正極材料上游製造商，主要產品包括硫酸鎳、PTA觸媒、醋酸鈷、氫氧化鈷、氧化鈷。動力電池材料占營收一半以上。子公司恆宜化工則是台灣第二大民營肥料廠，產品除肥料外，也包括工業與電子級硫酸。

