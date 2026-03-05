不畏美伊戰事！台股基金表現亮眼 市場法人分析

根據財政部最新公布數據，元月出口額達657.7億美元，創下歷年單月新高，帶動台股基金績效看好。根據統計，台股基金不僅近一月表現不錯，近兩年市場歷經中美貿易攻防、關稅戰等大事件，一般股票型台股基金績效前十名，皆繳出逾120%的含息報酬率，表現亮眼。

依投信投顧公會分類，國內一般股票型基金共有近150檔，其中近兩年績效突破100%的就有47檔，觀察其中表現佼佼者，前五名分別為凱基台灣精五門基金、街口台灣基金、合庫台灣基金、安聯台灣大壩基金，及野村台灣運籌基金。

市場法人指出，近日美、伊衝突壓抑股市表現，又全球股市在今年元月歷經一波上漲後，股價在短期難免承壓，然而美軍在戰事上迅速取得成果，預期不確定性風險持續時間不會太久，非基本面因素導致的股市恐慌下跌，可視為進場布局機會。

凱基台灣精五門基金研究團隊認為，歷史數據顯示區域戰爭對股市的影響多屬短期，且AI持續發展、貨幣政策保持溫和偏鴿的諸多利多因子，台股長多格局可望延續。建議投資人採取適度分散策略，透過台股基金在市場波動中把握產業成長機遇。