榮成自結2月每股稅前虧損0.1元 工紙庫存降至低點、節後報價看漲

榮成（1909）5日公告2月合併營收24.57億元， 年減23.1%，累計前二月份營收66.14億元，年增7.15%。榮成並自結2月合併營業損失1.17億元，稅前淨損1.24億元，每股稅前虧損0.1元。累計前二月營業損失1.36億元，稅前淨損1.17億元，每股稅前虧損0.09元。

榮成2月合併營收衰退主要為春節提前安排紙機歲修，為全年營運獲利作準備，市場看3月節後產銷已恢復正常水準全產全銷，在低庫存支持下，單月有望轉盈。

法人表示，受2月春節歲修停機影響，整體大陸工業用紙合計減產超過160萬噸。在大規模停機檢修下，春節後紙廠庫存天數顯著下降，截至2月底，大陸工紙市場庫存天數約3~10天，創下階段性新低。低庫存情況為規模大廠推動節後工紙漲價提供支撐，以華南、華東地區漲幅最為明顯，提價幅度約在每噸人民幣50至100元不等，原料廢紙市場整體是量縮價穩狀況，工紙廠有望受惠於工紙提價提升盈利。

展望後市，隨著春節假期結束，下游紙箱廠復工復產及備貨，訂單量可望逐步提升。目前看來，2026年造紙產業總體更重視利潤修復，在大廠產能投放減緩、進口紙影響減輕影響下，供需漸趨平衡，將逐步走出周期底部。