星展銀攜手Apollo 推出首檔獨家私募債權基金

看準台灣頂級財富管理市場成長潛力，星展銀行（台灣）持續深化高端財管布局，瞄準資產總額達新台幣1億元以上的高資產客群，推出首檔獨家私募債權基金。星展並規劃於今年3月推出「金融資產管理組合融資」等更多融資服務，提供以股票、債券、ETF等金融資產為擔保的整合型融資方案，客戶不受一般專業投資人質借之限制，可依照需求有更多財務規劃彈性，在維持長期投資布局的同時，無須變現資產即可靈活運用資金。

響應財管2.0政策，星展積極整合集團資源，打造具國際競爭力的投資產品，看好私募資本市場持續成長，全球資產管理規模至2025年第3季突破16兆美元，星展宣布與全球最大私募債權管理機構之一的Apollo戰略合作，於台灣引進阿波羅旗下私募債權基金，作為星展在台首檔私募債權基金布局，讓客戶無需跨境即可參與國際私募市場，進一步提升資產配置的多元性和彈性。

此外，隨著全球貨幣政策邁入新階段，星展亦同步提供「初級市場外國債券」及「非投資等級外國債券」，協助客戶在市場波動中更能靈活地調整配置，強化整體投資組合的收益潛力。

星展自去年7月啟動高雄專區業務以來，陸續推出以信託方式指定購買未上架之金融商品等服務。其中，星展更攜手安達人壽及富邦人壽首度推出「保費融資」服務，客戶可藉此向星展申請貸款以購買保單，並用以繳交部分保費，透過保費融資的效益，在兼顧保障與財務規劃的前提下，提升整體資金運用效率。