星展銀攜手Apollo 推出首檔獨家私募債權基金

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
基金示意圖。圖／AI生成
基金示意圖。圖／AI生成

看準台灣頂級財富管理市場成長潛力，星展銀行（台灣）持續深化高端財管布局，瞄準資產總額達新台幣1億元以上的高資產客群，推出首檔獨家私募債權基金。星展並規劃於今年3月推出「金融資產管理組合融資」等更多融資服務，提供以股票、債券、ETF等金融資產為擔保的整合型融資方案，客戶不受一般專業投資人質借之限制，可依照需求有更多財務規劃彈性，在維持長期投資布局的同時，無須變現資產即可靈活運用資金。

響應財管2.0政策，星展積極整合集團資源，打造具國際競爭力的投資產品，看好私募資本市場持續成長，全球資產管理規模至2025年第3季突破16兆美元，星展宣布與全球最大私募債權管理機構之一的Apollo戰略合作，於台灣引進阿波羅旗下私募債權基金，作為星展在台首檔私募債權基金布局，讓客戶無需跨境即可參與國際私募市場，進一步提升資產配置的多元性和彈性。

此外，隨著全球貨幣政策邁入新階段，星展亦同步提供「初級市場外國債券」及「非投資等級外國債券」，協助客戶在市場波動中更能靈活地調整配置，強化整體投資組合的收益潛力。

星展自去年7月啟動高雄專區業務以來，陸續推出以信託方式指定購買未上架之金融商品等服務。其中，星展更攜手安達人壽及富邦人壽首度推出「保費融資」服務，客戶可藉此向星展申請貸款以購買保單，並用以繳交部分保費，透過保費融資的效益，在兼顧保障與財務規劃的前提下，提升整體資金運用效率。

平衡型基金穩中求勝 前十強近一個月報酬率11%至17% 跑贏大盤

台股連三日回檔修正，不過統計近月平衡型基金績效表現，前十強基金報酬率明顯優於加權指數約10.9%的漲幅；若拉長至近三個月與今年來觀察，多檔基金報酬率更達三成左右，展現股債靈活配置在震盪行情中的優勢。

六檔基建商品 淨值創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，但仍有多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金占最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高，其中又以第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金近期表現最為亮眼，近一個月漲幅超過10%。

新興債出運魅力大增 多數國家為能源輸出國 中長線看好

雖然美國出兵伊朗推升油價，美元也因避險需求而轉強；不過，部分資金近年開始移往美國以外的市場，新興市場債券即為受惠的資產之一。根據統計，2025年新興市場債券基金淨流入金額達318億美元，扭轉2022～2024年連續三年的淨流出。

能源型、貴金屬 留意折溢價

中東戰事延燒，伊朗稱封鎖荷莫茲海峽，加深市場原油供需變化擔憂預期，買盤湧入期元大S&P石油（00642U）， 昨（4）日大漲超過14%，成交量9.66萬張，創2020年來新高，買氣踴躍推升溢價幅度突破10%，法人提醒，交易前留意折溢價風險。

特別股殖利率攀高 吸睛

中東戰爭引發投資人疑慮美國聯準會3月是否態度會呈現鷹派，維持相對較高的利率更久時間；而特別股殖利率目前處於高檔震盪，仍高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，評價面仍具有投資吸引力。

