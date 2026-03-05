聽新聞
六檔基建商品 淨值創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，但仍有多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金占最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高，其中又以第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金近期表現最為亮眼，近一個月漲幅超過10%。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，中東戰火造成金融市場動盪，對公用事業、基礎建設同樣帶來機會與風險，中東地區是全球能源供應要地，荷莫茲海峽封鎖風險帶來原油及天然氣價格跳升，若戰事短期可落幕，將有利於相關企業獲利表現，但若戰事延長則需要留意景氣與市場需求可能放緩，惟公用事業、基礎建設產業仍然是各產業受戰事影響較輕微的區塊。

不過，林志映仍看好美國資料中心、AI發展的用電需求，目前市場預期至2030年上升至15%至25%，這樣的發展趨勢，在戰事中仍將延續不會改變，惟交通基礎建設，如：機場港口等傳統基建在戰事中可能會有運量放緩，或是破壞後的重建成本提升壓力等，是相關標的必須持續留意的地方。

市場預期2026年公用事業獲利成長率可達15%左右水準，林志映表示，基礎建設、公用事業股獲利持穩，具備低Beta特性，受地緣政治衝突影響小，是投資人面對風險動盪之際，低波動資產配置首選，美伊戰爭造成原油供應不確定風險，若未拉長及擴散，仍持續看好電力等公用事業、中游管線等長線配置投資價值。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸指出，若通膨續降、利率趨緩，基建資產的收益折現與融資條件將同步改善；加上全球電網強韌化、清潔能源、數位基礎設施與水資源投資持續推動，基建類股中長期成長性依舊明確。整體而言，受監管公用事業、能源中游及具穩定現金流與通膨調價能力的標的，仍是後續布局重點。

平衡型基金穩中求勝 前十強近一個月報酬率11%至17% 跑贏大盤

台股連三日回檔修正，不過統計近月平衡型基金績效表現，前十強基金報酬率明顯優於加權指數約10.9%的漲幅；若拉長至近三個月與今年來觀察，多檔基金報酬率更達三成左右，展現股債靈活配置在震盪行情中的優勢。

六檔基建商品 淨值創高

新興債出運魅力大增 多數國家為能源輸出國 中長線看好

雖然美國出兵伊朗推升油價，美元也因避險需求而轉強；不過，部分資金近年開始移往美國以外的市場，新興市場債券即為受惠的資產之一。根據統計，2025年新興市場債券基金淨流入金額達318億美元，扭轉2022～2024年連續三年的淨流出。

能源型、貴金屬 留意折溢價

中東戰事延燒，伊朗稱封鎖荷莫茲海峽，加深市場原油供需變化擔憂預期，買盤湧入期元大S&P石油（00642U）， 昨（4）日大漲超過14%，成交量9.66萬張，創2020年來新高，買氣踴躍推升溢價幅度突破10%，法人提醒，交易前留意折溢價風險。

特別股殖利率攀高 吸睛

中東戰爭引發投資人疑慮美國聯準會3月是否態度會呈現鷹派，維持相對較高的利率更久時間；而特別股殖利率目前處於高檔震盪，仍高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，評價面仍具有投資吸引力。

多檔月配型 本月除息兩次

春節長假效應，2月多檔月配型ETF的除息與發放時程延後，3月將迎來罕見的雙重配息的投資機會，也就是多檔月配息ETF將在一個月內除息兩次，投資人只要買進持有一個月就可領到兩次配息，若搭配同月份除息的季配高股息ETF，投資人可體驗「單月領三息」的現金流體感。

