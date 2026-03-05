六檔基建商品 淨值創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，但仍有多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金占最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高，其中又以第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金近期表現最為亮眼，近一個月漲幅超過10%。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，中東戰火造成金融市場動盪，對公用事業、基礎建設同樣帶來機會與風險，中東地區是全球能源供應要地，荷莫茲海峽封鎖風險帶來原油及天然氣價格跳升，若戰事短期可落幕，將有利於相關企業獲利表現，但若戰事延長則需要留意景氣與市場需求可能放緩，惟公用事業、基礎建設產業仍然是各產業受戰事影響較輕微的區塊。

不過，林志映仍看好美國資料中心、AI發展的用電需求，目前市場預期至2030年上升至15%至25%，這樣的發展趨勢，在戰事中仍將延續不會改變，惟交通基礎建設，如：機場港口等傳統基建在戰事中可能會有運量放緩，或是破壞後的重建成本提升壓力等，是相關標的必須持續留意的地方。

市場預期2026年公用事業獲利成長率可達15%左右水準，林志映表示，基礎建設、公用事業股獲利持穩，具備低Beta特性，受地緣政治衝突影響小，是投資人面對風險動盪之際，低波動資產配置首選，美伊戰爭造成原油供應不確定風險，若未拉長及擴散，仍持續看好電力等公用事業、中游管線等長線配置投資價值。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸指出，若通膨續降、利率趨緩，基建資產的收益折現與融資條件將同步改善；加上全球電網強韌化、清潔能源、數位基礎設施與水資源投資持續推動，基建類股中長期成長性依舊明確。整體而言，受監管公用事業、能源中游及具穩定現金流與通膨調價能力的標的，仍是後續布局重點。