平衡型基金穩中求勝 前十強近一個月報酬率11%至17% 跑贏大盤

台股連三日回檔修正，不過統計近月平衡型基金績效表現，前十強基金報酬率明顯優於加權指數約10.9%的漲幅；若拉長至近三個月與今年來觀察，多檔基金報酬率更達三成左右，展現股債靈活配置在震盪行情中的優勢。

據統計，平衡型基金近月績效表現亮眼，前十強報酬率落在11.9%至17.6%區間，全面優於加權指數同期10.9%的漲幅；其中，復華亞太平衡近月報酬率達17.6%，復華中國新經濟平衡、復華全球平衡分別為17.4%、17%，同樣亮眼；國泰亞太入息平衡也繳出16.8%的成績。

若拉長至近三個月觀察，平衡型基金表現同樣不俗。除了復華亞太平衡、復華中國新經濟平衡、復華全球平衡、國泰亞太入息平衡外，還包括聯邦金鑽平衡、群益安家，同樣優於台股27.3%的表現，透過股債多元配置的平衡型基金，仍具備穩定累積報酬的能力。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，地緣政治事件雖會引發情緒恐慌，加上先前股市漲幅較大，易受消息面影響而放大波動，但隨著影響性明朗化、風險逐步消退，股市回歸基本面。目前企業獲利成長性仍佳，若衝突事件能速戰速決，有利股市回穩；若戰事持續擴大、油價上漲，甚至讓Fed改變寬鬆的貨幣政策，則須留意股市評價的修正壓力。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，短期內，能源市場將因不確定性因素而提高風險溢價，糧食、能源、化肥與運輸價格都可能受影響；不過中、長期而言，戰爭通常不易顯著改變基本面動向；根據1990年以來的統計，地緣政治對油價的影響多屬短期刺激現象，長期來看仍會從高點回落至正常區間，所以當前亞股的修正，反而可以讓年初以來市場過分樂觀的氣氛稍稍降溫，讓股市回歸基本面。

美國債市方面，聯邦投信表示，中長期來看經濟數據逐漸溫和，預期降息方向不變。不過，後續仍須持續關注勞動市場與消費動能是否出現回落，若景氣明顯放緩，預期聯準會將因應勞動市場降溫而持續推動降息，長短天期債券殖利率仍以震盪向下為主。

亞洲債市方面，短期亞洲市場以中國為首，經濟數據已出現築底跡象，資金亦持續流入債券市場。未來在中國政策持續寬鬆下，仍須持續觀察經濟數據變化，而隨市場信心逐步回穩，亞洲債市已出現觸底反彈跡象。不過，中美關係是否緩和仍是關鍵變數，因此整體看法維持中性。