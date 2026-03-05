特別股殖利率攀高 吸睛

中東戰爭引發投資人疑慮美國聯準會3月是否態度會呈現鷹派，維持相對較高的利率更久時間；而特別股殖利率目前處於高檔震盪，仍高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，評價面仍具有投資吸引力。

柏瑞投信2026年首季洞悉特別股報告指出，今年1月FOMC會議維持利率不變，為自2025年接連三次降息後的首次按兵不動。美國總統川普正式提名聯準會前理事Kevin Warsh於5月接任Fed主席，一度引發擔憂其上任後可能採取「降息與縮表並行」政策組合，導致市場流動性收緊的不確定性。

據Financial Forecast Center今年2月預測，10年期美債殖利率近一個月略有回升，主要反映經濟數據強於預期，以及通膨改善不足無法支撐快速降息，且市場普遍預期聯準會3月不降息，最快6月才可能開始降息，而全年降息僅約兩次。不過，10年期美債殖利率可能將在5月觸及高點後走低，主要原因包括聯準會政策利率將下調、經濟成長動能放緩、通膨回落至目標區間，可望為特別股帶來基本面利多。