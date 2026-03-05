聽新聞
特別股殖利率攀高 吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

中東戰爭引發投資人疑慮美國聯準會3月是否態度會呈現鷹派，維持相對較高的利率更久時間；而特別股殖利率目前處於高檔震盪，仍高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，評價面仍具有投資吸引力。

柏瑞投信2026年首季洞悉特別股報告指出，今年1月FOMC會議維持利率不變，為自2025年接連三次降息後的首次按兵不動。美國總統川普正式提名聯準會前理事Kevin Warsh於5月接任Fed主席，一度引發擔憂其上任後可能採取「降息與縮表並行」政策組合，導致市場流動性收緊的不確定性。

據Financial Forecast Center今年2月預測，10年期美債殖利率近一個月略有回升，主要反映經濟數據強於預期，以及通膨改善不足無法支撐快速降息，且市場普遍預期聯準會3月不降息，最快6月才可能開始降息，而全年降息僅約兩次。不過，10年期美債殖利率可能將在5月觸及高點後走低，主要原因包括聯準會政策利率將下調、經濟成長動能放緩、通膨回落至目標區間，可望為特別股帶來基本面利多。

平衡型基金穩中求勝 前十強近一個月報酬率11%至17% 跑贏大盤

台股連三日回檔修正，不過統計近月平衡型基金績效表現，前十強基金報酬率明顯優於加權指數約10.9%的漲幅；若拉長至近三個月與今年來觀察，多檔基金報酬率更達三成左右，展現股債靈活配置在震盪行情中的優勢。

六檔基建商品 淨值創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，但仍有多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金占最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高，其中又以第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金近期表現最為亮眼，近一個月漲幅超過10%。

新興債出運魅力大增 多數國家為能源輸出國 中長線看好

雖然美國出兵伊朗推升油價，美元也因避險需求而轉強；不過，部分資金近年開始移往美國以外的市場，新興市場債券即為受惠的資產之一。根據統計，2025年新興市場債券基金淨流入金額達318億美元，扭轉2022～2024年連續三年的淨流出。

能源型、貴金屬 留意折溢價

中東戰事延燒，伊朗稱封鎖荷莫茲海峽，加深市場原油供需變化擔憂預期，買盤湧入期元大S&P石油（00642U）， 昨（4）日大漲超過14%，成交量9.66萬張，創2020年來新高，買氣踴躍推升溢價幅度突破10%，法人提醒，交易前留意折溢價風險。

多檔月配型 本月除息兩次

春節長假效應，2月多檔月配型ETF的除息與發放時程延後，3月將迎來罕見的雙重配息的投資機會，也就是多檔月配息ETF將在一個月內除息兩次，投資人只要買進持有一個月就可領到兩次配息，若搭配同月份除息的季配高股息ETF，投資人可體驗「單月領三息」的現金流體感。

