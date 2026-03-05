能源型、貴金屬 留意折溢價

中東戰事延燒，伊朗稱封鎖荷莫茲海峽，加深市場原油供需變化擔憂預期，買盤湧入期元大S&P石油（00642U）， 昨（4）日大漲超過14%，成交量9.66萬張，創2020年來新高，買氣踴躍推升溢價幅度突破10%，法人提醒，交易前留意折溢價風險。

期元大S&P石油交易熱度高，統計美伊開戰後三個交易日分別成交4.7萬張、3.5萬張、9.6萬張，較1、2月日均量0.72萬張快速且密集放大，昨日市價最高達22.63元，單日漲幅14.05%更高於槓桿型的期街口布蘭特正2的8.34%，在供需不均下，引發市價與淨值產生嚴重偏離，收盤溢價仍超過一成，元大投信官網對此公告溢價警示提醒。

由於近期國際經濟情勢變化劇烈，3日包含期元大S&P黃金正2溢價10.1%、期元大道瓊白銀溢價7.67%、中信中國50正2溢價6.51%、期元大S&P黃金溢價4.85%、兆豐洲際半導體溢價3.69%、期元大S&P原油反1溢價3.51%都有超過3.5%的溢價幅度。

截至昨日台股收盤時，盤面上，期元大S&P石油、期元大S&P原油反1也都有超過2%以上的溢價幅度。

法人說明，ETF市場主要由證券造市商於初級市場申購額度後，再由將籌碼賣給次級市場的投資人，以穩定價格與淨值。若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致價格與淨值不一致。

提醒投資人在次級市場交易ETF時，請務必注意折溢價較高的狀況，當ETF溢價過高就有追價風險，市價終將與貼近淨值；進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性。

法人也提醒國內所發行的原油ETF已成為市場投資人交易原油波動的工具之一，但投資人在交易相關產品除須留意市場消息面風險，與ETF折溢價風險，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。