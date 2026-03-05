聽新聞
能源型、貴金屬 留意折溢價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

中東戰事延燒，伊朗稱封鎖荷莫茲海峽，加深市場原油供需變化擔憂預期，買盤湧入期元大S&P石油（00642U）， 昨（4）日大漲超過14%，成交量9.66萬張，創2020年來新高，買氣踴躍推升溢價幅度突破10%，法人提醒，交易前留意折溢價風險。

期元大S&P石油交易熱度高，統計美伊開戰後三個交易日分別成交4.7萬張、3.5萬張、9.6萬張，較1、2月日均量0.72萬張快速且密集放大，昨日市價最高達22.63元，單日漲幅14.05%更高於槓桿型的期街口布蘭特正2的8.34%，在供需不均下，引發市價與淨值產生嚴重偏離，收盤溢價仍超過一成，元大投信官網對此公告溢價警示提醒。

由於近期國際經濟情勢變化劇烈，3日包含期元大S&P黃金正2溢價10.1%、期元大道瓊白銀溢價7.67%、中信中國50正2溢價6.51%、期元大S&P黃金溢價4.85%、兆豐洲際半導體溢價3.69%、期元大S&P原油反1溢價3.51%都有超過3.5%的溢價幅度。

截至昨日台股收盤時，盤面上，期元大S&P石油、期元大S&P原油反1也都有超過2%以上的溢價幅度。

法人說明，ETF市場主要由證券造市商於初級市場申購額度後，再由將籌碼賣給次級市場的投資人，以穩定價格與淨值。若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致價格與淨值不一致。

提醒投資人在次級市場交易ETF時，請務必注意折溢價較高的狀況，當ETF溢價過高就有追價風險，市價終將與貼近淨值；進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性。

法人也提醒國內所發行的原油ETF已成為市場投資人交易原油波動的工具之一，但投資人在交易相關產品除須留意市場消息面風險，與ETF折溢價風險，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。

台股洩千點 00642U爆量溢價超過一成 投資人需留意合理折溢價

美伊戰火蔓延 油價與聯準會決策將影響台股走勢

戰爭受惠概念股逆勢突圍 四大類熱門標的投顧建議短線可布局

期貨商論壇／黃金期 抗震優選

平衡型基金穩中求勝 前十強近一個月報酬率11%至17% 跑贏大盤

台股連三日回檔修正，不過統計近月平衡型基金績效表現，前十強基金報酬率明顯優於加權指數約10.9%的漲幅；若拉長至近三個月與今年來觀察，多檔基金報酬率更達三成左右，展現股債靈活配置在震盪行情中的優勢。

六檔基建商品 淨值創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，但仍有多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金占最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高，其中又以第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金近期表現最為亮眼，近一個月漲幅超過10%。

新興債出運魅力大增 多數國家為能源輸出國 中長線看好

雖然美國出兵伊朗推升油價，美元也因避險需求而轉強；不過，部分資金近年開始移往美國以外的市場，新興市場債券即為受惠的資產之一。根據統計，2025年新興市場債券基金淨流入金額達318億美元，扭轉2022～2024年連續三年的淨流出。

特別股殖利率攀高 吸睛

中東戰爭引發投資人疑慮美國聯準會3月是否態度會呈現鷹派，維持相對較高的利率更久時間；而特別股殖利率目前處於高檔震盪，仍高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，評價面仍具有投資吸引力。

多檔月配型 本月除息兩次

春節長假效應，2月多檔月配型ETF的除息與發放時程延後，3月將迎來罕見的雙重配息的投資機會，也就是多檔月配息ETF將在一個月內除息兩次，投資人只要買進持有一個月就可領到兩次配息，若搭配同月份除息的季配高股息ETF，投資人可體驗「單月領三息」的現金流體感。

