聽新聞
0:00 / 0:00

新興債出運魅力大增 多數國家為能源輸出國 中長線看好

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

新興債出運魅力大增。 （路透）
新興債出運魅力大增。 （路透）

雖然美國出兵伊朗推升油價，美元也因避險需求而轉強；不過，部分資金近年開始移往美國以外的市場，新興市場債券即為受惠的資產之一。根據統計，2025年新興市場債券基金淨流入金額達318億美元，扭轉2022～2024年連續三年的淨流出。

投信法人表示，今（2026）年以來，J.P.Morgan新興市場債券指數表現在各類債券中名列前茅，今年「收益至上」仍為債券市場的主旋律，加上多數新興市場國家為能源輸出國，有望受惠油價走高，中長期前景看佳。

根據美銀引述EPFR統計顯示，今年2月20日至2月25日止的近一周，投資級債仍保持淨流入，並以72.5億美元居冠；其次是新興市場債淨流入20億美元。

國泰投顧指出，今年以來，新興市場美元主權債漲幅2.1%，領漲許多以美國為主的固定收益資產，包含美國非投資等級公司債的0.77%、美國投資等級債的1.47%、美國政府公債的1.28%。綜觀過去一年、兩年、三年的不同天期，新興市場債表現持續優於美債，凸顯新興市場債在全球債市中吸引力持續攀升。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，新興美元主權債與邊境市場債不僅債券殖利率較高，且相較於美國等成熟國家債務持續攀升，新興國家財政體質持續改善，2024年以來新興主權債信評上修動能逐漸轉強，權值國家土耳其因財政改善，獲得惠譽及標普連續升評兩次、2025年再獲穆迪升評；亞塞拜然、摩洛哥、阿曼由非投資等級升至投資等級，成為明日之星（Rising Star），預期2026年升評動能將延續，增添新興主權債的投資吸引力。此外，隨著中東地緣政治風險再起，國際油價大漲，對於多數為能源輸出國的新興市場國家而言亦為正面助益。

新興主權債基本面穩健、孳息較已開發國家債券高；依過去經驗，特別在利差與殖利率連袂下降年度，有機會創造如2025年的雙位數報酬率。面對國際資金持續多元化配置的投資環境，新興市場債與邊境市場債仍可望保持良好的成長機會。

新興市場 債券 美國

延伸閱讀

安盛：伊朗局勢牽動能源供應 地緣政治風險升溫仍未推升公債避險需求

地緣政治風險攀升 採股六債四配置聚焦趨勢領袖股

地緣政治風險攀升、資金輪動加速 法人建議股6債4配置聚焦趨勢領袖股

BBB 級債 ETF 年配逾6% 逆勢吸金

相關新聞

平衡型基金穩中求勝 前十強近一個月報酬率11%至17% 跑贏大盤

台股連三日回檔修正，不過統計近月平衡型基金績效表現，前十強基金報酬率明顯優於加權指數約10.9%的漲幅；若拉長至近三個月與今年來觀察，多檔基金報酬率更達三成左右，展現股債靈活配置在震盪行情中的優勢。

六檔基建商品 淨值創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，但仍有多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金占最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高，其中又以第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金近期表現最為亮眼，近一個月漲幅超過10%。

新興債出運魅力大增 多數國家為能源輸出國 中長線看好

雖然美國出兵伊朗推升油價，美元也因避險需求而轉強；不過，部分資金近年開始移往美國以外的市場，新興市場債券即為受惠的資產之一。根據統計，2025年新興市場債券基金淨流入金額達318億美元，扭轉2022～2024年連續三年的淨流出。

能源型、貴金屬 留意折溢價

中東戰事延燒，伊朗稱封鎖荷莫茲海峽，加深市場原油供需變化擔憂預期，買盤湧入期元大S&P石油（00642U）， 昨（4）日大漲超過14%，成交量9.66萬張，創2020年來新高，買氣踴躍推升溢價幅度突破10%，法人提醒，交易前留意折溢價風險。

特別股殖利率攀高 吸睛

中東戰爭引發投資人疑慮美國聯準會3月是否態度會呈現鷹派，維持相對較高的利率更久時間；而特別股殖利率目前處於高檔震盪，仍高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，評價面仍具有投資吸引力。

多檔月配型 本月除息兩次

春節長假效應，2月多檔月配型ETF的除息與發放時程延後，3月將迎來罕見的雙重配息的投資機會，也就是多檔月配息ETF將在一個月內除息兩次，投資人只要買進持有一個月就可領到兩次配息，若搭配同月份除息的季配高股息ETF，投資人可體驗「單月領三息」的現金流體感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。