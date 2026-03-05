新興債出運魅力大增 多數國家為能源輸出國 中長線看好

新興債出運魅力大增。 （路透）

雖然美國出兵伊朗推升油價，美元也因避險需求而轉強；不過，部分資金近年開始移往美國以外的市場，新興市場債券即為受惠的資產之一。根據統計，2025年新興市場債券基金淨流入金額達318億美元，扭轉2022～2024年連續三年的淨流出。

投信法人表示，今（2026）年以來，J.P.Morgan新興市場債券指數表現在各類債券中名列前茅，今年「收益至上」仍為債券市場的主旋律，加上多數新興市場國家為能源輸出國，有望受惠油價走高，中長期前景看佳。

根據美銀引述EPFR統計顯示，今年2月20日至2月25日止的近一周，投資級債仍保持淨流入，並以72.5億美元居冠；其次是新興市場債淨流入20億美元。

國泰投顧指出，今年以來，新興市場美元主權債漲幅2.1%，領漲許多以美國為主的固定收益資產，包含美國非投資等級公司債的0.77%、美國投資等級債的1.47%、美國政府公債的1.28%。綜觀過去一年、兩年、三年的不同天期，新興市場債表現持續優於美債，凸顯新興市場債在全球債市中吸引力持續攀升。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，新興美元主權債與邊境市場債不僅債券殖利率較高，且相較於美國等成熟國家債務持續攀升，新興國家財政體質持續改善，2024年以來新興主權債信評上修動能逐漸轉強，權值國家土耳其因財政改善，獲得惠譽及標普連續升評兩次、2025年再獲穆迪升評；亞塞拜然、摩洛哥、阿曼由非投資等級升至投資等級，成為明日之星（Rising Star），預期2026年升評動能將延續，增添新興主權債的投資吸引力。此外，隨著中東地緣政治風險再起，國際油價大漲，對於多數為能源輸出國的新興市場國家而言亦為正面助益。

新興主權債基本面穩健、孳息較已開發國家債券高；依過去經驗，特別在利差與殖利率連袂下降年度，有機會創造如2025年的雙位數報酬率。面對國際資金持續多元化配置的投資環境，新興市場債與邊境市場債仍可望保持良好的成長機會。