主動貝萊德優投等 16日開募

中東局勢再度緊張，美國聯準會（Fed）降息前景不定。法人指出，美國利率處於入高檔盤整階段，投資等級債的收益率水準明顯優於過往。投資人不必承擔較高的信用風險，就有機會從高品質債券獲得較高的收益。

主動貝萊德優投等（00985D）擬任基金經理人游忠憲表示，以美國投資等級企業債指數為例，目前收益率仍接近5%。同時，未來降息循環啟動時，也具備潛在的資本利得空間。近三年來，市場資金持續流入投資等級債，規模明顯高於非投資等級債，反映投資人對較高品質債券資產的配置需求持續升溫。

00985D將於16-19日展開募集，這是貝萊德投信將發行的第一檔債券ETF，也代表貝萊德正式跨足台灣主動式ETF市場。貝萊德為全球最大資產管理公司，總管理規模達13.5兆美元，旗下iShares是目前全球規模最大的ETF品牌，管理規模達5.47兆美元。

在2002年，iShares推出全球第一檔固定收益ETF，長期深耕債券ETF。目前全球每2.7元的債券 ETF 資產中，即有1元由貝萊德 iShares 管理，旗下債券ETF超過380檔，總資產規模達1.2兆美元，占全球債券ETF市場約36%。

游忠憲指出，00985D以全球投資等級企業債為核心配置，從品質、價值與市場動態三大面向進行嚴謹選債，採用貝萊德在全球領先的智能選債策略，透過大數據分析、系統化投資模型與投資團隊的專業判斷，從全球投資級債券市場中更有效率地挑選標的。這套智能流程有助於提升投資組合的彈性與選債效率，協助投資人在不同市場條件下，維持較為一致的投資紀律。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，台灣投資人對全球化與專業化投資產品的需求持續提升，此次推出主動式債券ETF，亮點在於結合貝萊德iShares深耕全球固定收益ETF領域超過20年的專業實力，以及貝萊德系統化投資平台累積逾40年的全球發展經驗，期望為台灣投資人提供相對完整且彈性的資產配置工具，以因應多變的市場環境。