股市交投熱絡 基金定期定額人數、金額...雙升

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升。（路透）
股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升。（路透）

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升。統計顯示，國人每月定期定額金額半年來成長37%到近55億元，且平均每人每月扣款金額連續兩個月超過1萬元。

投信投顧公會統計顯示，截至今年1月底，向國內投信業者定期定額申購基金的人數約52萬人，半年來增加2.5萬人；扣款金額也顯著提升，單月近54.8億元，累計半年來增加近15億元、增幅37%；平均每人每月扣款金額已連續兩個月超過1萬元，半年來成長約三成。

在各類型基金中，以台股基金最受歡迎，每月定期定額金額達35.2億元，占總金額的64%，平均每人每月扣款1.1萬元；其次是跨國股票型基金的13.2億元，比重24%，平均每人每月扣款8,200多元。

就個別基金來看，安聯台灣科技基金單月定期定期扣款金額高達3.1億元，且半年來激增82%；統一奔騰基金單月定期定期2.5億元，半年來成長66%；國泰台灣高股息基金定期定期1.6億元，半年來成長53.7%；國泰中小成長基金定期定期1.47億元，半年來成長44%；統一黑馬基金定期定期1.44億元，半年來成長42.5%。

基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

林丙輝分享兩個定期定額經驗。一是首選台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）類型，每一檔基金都有不同的級別或類型，TISA類型代表經理費率低於該基金的其他類型，長期投資能省下更多的成本。

二是保留一部分資金做低檔加碼。林丙輝指出，當市場短期跌幅較大時，依照設定好的條件，增加扣款金額或次數，累積更多的基金單位數，能放大定期定額的效果，創造更好的回報。

為協助投資人運用定期定額方式長期理財，基富通在今年初進一步開設「定期定額扣款專區」，集結將近3,000檔適合定扣投資的基金，不只納入國人最愛的台股基金，還有貴金屬、科技、美股、亞股等跨國產業型和區域型基金，種類豐富，務求滿足投資人多元的理財需求。

