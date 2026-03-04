非投等債基金穩穩賺 近一年多檔報酬率超過6% 兼具收益與防禦優勢

全球及美國非投資等級債基金在收益率具吸引力與企業基本面穩健支撐下，績效維持穩健表現。觀察近一年，多檔基金報酬率落在6%以上，面對近期中東地緣政治升溫，資金避險需求增加，高收益債在收益與防禦兼具下，持續吸引市場關注。

全球及美國非投資等級債基金績效表現穩健。觀察近一年績效，多檔基金報酬落在6%至7.9%區間，包括：富蘭克林華美全球非投資等級債券、復華美元非投資等級債券指數、第一金全球非投資等級債券、東方匯理全球非投資等級債券、瑞銀全方位非投資等級債券基金等。

若拉長至兩年觀察，台新美國策略時機非投資等級債券、合庫全球非投資等級債券、野村特別時機非投資等級債券、東方匯理美國非投資等級債券、PGIM保德信美元非投資等級債券等多檔基金報酬率達一成以上，吸引資金布局。

富蘭克林證券投顧分析，美國與以色列在伊朗境內發動戰火，此次行動可能不僅是一次有限的軍事衝突，演變為持續性軍事行動的機率升高。事實上，在地緣政治風險發生初期，因為市場對風險溢酬重新定價，通常會看到美國公債殖利率下滑(債券價格上漲)、股票下跌，對經濟活動/獲利的影響可能滯後且不均衡。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民分析，在美國展開軍事行動後，美國十年期公債殖利率因避險買盤湧入回落至3.9%至4%區間，顯示投資人即便在美國經濟數據偏強的環境下仍擔憂中東衝突可能升級，市場尋求避險資產；短期來看，避險買盤預料將持續壓低殖利率，且仍需關注伊朗後續是否擴大反擊，目前市場多認為強勁的美國經濟及企業獲利，可使債市避險走勢不致演變為市場恐慌，搭配債券資產的收益性質，仍可做為資產核心配置。

展望後市，安聯投信表示，預期市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。策略上，現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場在2026年仍具降息空間；整體來看， 2026年全球多數央行仍會維持寬鬆貨幣政策，但各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現再牽動後續利率政策走向。