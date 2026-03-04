聽新聞
非投等債基金穩穩賺 近一年多檔報酬率超過6% 兼具收益與防禦優勢

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
全球及美國非投資等級債基金在收益率具吸引力與企業基本面穩健支撐下，績效維持穩健表現。（路透） 湯淑君
全球及美國非投資等級債基金在收益率具吸引力與企業基本面穩健支撐下，績效維持穩健表現。觀察近一年，多檔基金報酬率落在6%以上，面對近期中東地緣政治升溫，資金避險需求增加，高收益債在收益與防禦兼具下，持續吸引市場關注。

全球及美國非投資等級債基金績效表現穩健。觀察近一年績效，多檔基金報酬落在6%至7.9%區間，包括：富蘭克林華美全球非投資等級債券、復華美元非投資等級債券指數、第一金全球非投資等級債券、東方匯理全球非投資等級債券、瑞銀全方位非投資等級債券基金等。

若拉長至兩年觀察，台新美國策略時機非投資等級債券、合庫全球非投資等級債券、野村特別時機非投資等級債券、東方匯理美國非投資等級債券、PGIM保德信美元非投資等級債券等多檔基金報酬率達一成以上，吸引資金布局。

富蘭克林證券投顧分析，美國與以色列在伊朗境內發動戰火，此次行動可能不僅是一次有限的軍事衝突，演變為持續性軍事行動的機率升高。事實上，在地緣政治風險發生初期，因為市場對風險溢酬重新定價，通常會看到美國公債殖利率下滑(債券價格上漲)、股票下跌，對經濟活動/獲利的影響可能滯後且不均衡。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民分析，在美國展開軍事行動後，美國十年期公債殖利率因避險買盤湧入回落至3.9%至4%區間，顯示投資人即便在美國經濟數據偏強的環境下仍擔憂中東衝突可能升級，市場尋求避險資產；短期來看，避險買盤預料將持續壓低殖利率，且仍需關注伊朗後續是否擴大反擊，目前市場多認為強勁的美國經濟及企業獲利，可使債市避險走勢不致演變為市場恐慌，搭配債券資產的收益性質，仍可做為資產核心配置。

展望後市，安聯投信表示，預期市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。策略上，現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場在2026年仍具降息空間；整體來看， 2026年全球多數央行仍會維持寬鬆貨幣政策，但各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現再牽動後續利率政策走向。

第一金 公債殖利率 地緣政治

多檔月配型 本月除息兩次

春節長假效應，2月多檔月配型ETF的除息與發放時程延後，3月將迎來罕見的雙重配息的投資機會，也就是多檔月配息ETF將在一個月內除息兩次，投資人只要買進持有一個月就可領到兩次配息，若搭配同月份除息的季配高股息ETF，投資人可體驗「單月領三息」的現金流體感。

富坦新興固定收益 靚

隨著全球通貨膨脹逐步放緩，許多國家已屆降息循環尾聲，欲尋求降息機會，今年可多看向新興市場。國際券商統計預估，今年上半年可能仍有約半數新興國家仍處降息潮，下半年也還有約三分之一的國家降息。

歐股指數商品 分批布局

據標普全球最新公布，HCOB歐元區2月製造業採購經理人指數（PMI）升至50.8，高於1月的49.5，也是2020年6月以來新高，並為去年8月以來首度站上榮枯線之上，顯示製造業景氣正式重返擴張軌道，建議投資人可分批布局歐股ETF。

台股基金十強 漲贏大盤

台股近二日雖回檔修正，但觀察近月台股基金累計績效表現，多檔報酬率達雙位數以上，明顯優於大盤與櫃買指數；若將時間拉長至一年，更有逾50檔基金績效突破100%，主動型台股基金仍具超額報酬的優勢。

股市交投熱絡 基金定期定額人數、金額...雙升

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升。統計顯示，國人每月定期定額金額半年來成長37%到近55億元，且平均每人每月扣款金額連續兩個月超過1萬元。

