富坦新興固定收益 靚

經濟日報／ 張瀞文

隨著全球通貨膨脹逐步放緩，許多國家已屆降息循環尾聲，欲尋求降息機會，今年可多看向新興市場。國際券商統計預估，今年上半年可能仍有約半數新興國家仍處降息潮，下半年也還有約三分之一的國家降息。

在2月，非洲的埃及與奈及利亞就分別降息4碼（即1個百分點）與2碼，官方政策利率仍有19%與26.5%。拉丁美洲的巴西則可能在本月啟動降息，目前官方利率有15%。

理柏統計，國人持有前五大境外新興市場債券基金近年多有出色表現，近三年平均有四成漲幅，近一年報酬也有近兩成。其中，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金近三個月、近一年與近三年分別為7.1%、28%與53.1%報酬率，在各期間表現皆稱冠。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金主要投資新興國家當地高殖利率政府公債，投資組合中，當地貨幣債比重近六成，廣納非洲、拉丁美洲與新興亞洲等公債與貨幣，截至1月底的持債平均到期殖利率高達10.51%，享有新興國家高殖利率與貨幣升值雙優勢機會。

投資專家指出，新興國家過去多半是跟隨美國升降息，不過其經濟體本質與成熟國家不同，近年也多進行嚴謹的貨幣與財政政策改革，逐漸擺脫過去的高通膨與高負債。許多新興國家設定3%的通膨目標，且官方政策利率仍高達雙位數，因此創造非常具吸引力的實質利率水準。

銀行財富管理中心表示，新興市場當地債表現跟隨當地貨幣政策，比新興美元債更能受惠於新興國家的降息利多，也享有貨幣升值機會。目前全球經理人對美元的配置看法正處於近20年的最低水位，新興國家貨幣指數現今仍比2009年金融海嘯低檔還要便宜約四成。

統計顯示，新興國家當地債的債匯市投資機會多，已吸引國際資金持續流入。自去年川普宣布對等關稅以來，從2025年5月起，已連續九個月吸引資金流入。

新興市場 高殖利率 貨幣

