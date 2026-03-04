聽新聞
歐股指數商品 分批布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

據標普全球最新公布，HCOB歐元區2月製造業採購經理人指數（PMI）升至50.8，高於1月的49.5，也是2020年6月以來新高，並為去年8月以來首度站上榮枯線之上，顯示製造業景氣正式重返擴張軌道，建議投資人可分批布局歐股ETF。

企業基本面同步改善。據彭博統計，Stoxx 600指數2025年第4季財報中，57%企業獲利優於預期，整體盈餘年增率由前期的-0.01%回升至3.74%，反映美歐關稅談判進展帶動企業訂單能見度提升。受惠財報亮眼與景氣回溫，歐股2月底再創新高，累計已連續八個月上漲，寫下2012至2013年以來最長連漲紀錄。觀察市場上兩檔歐股ETF表現，富邦歐洲ETF（00709）、元大歐洲50ETF，近半年皆繳出13%以上成績，表現亮眼。

富邦歐洲ETF經理人陳婉寧指出，歐元區製造業復甦已呈現廣泛擴散跡象，八個受調查國家中有六國處於擴張區間，德國製造業更為三年半來首度重返成長；義大利、荷蘭、愛爾蘭與希臘亦維持穩健增長，僅法國相對偏弱。歐洲景氣分歧改善，結構性復甦態勢確立。

今年來歐洲市場持續呈現淨流入，2月資金動能明顯放大，主因市場對美國AI族群評價偏高產生疑慮，帶動全球資金進行區域與風格再平衡，歐洲價值型股票成為資產配置的重要選項。在企業基本面回升、資金面改善及景氣擴張三大支撐下，歐股後市仍具延續動能，建議投資人將歐股納入全球資產配置。

此外，在地緣政治風險升溫促使歐洲各國重整軍備，歐洲的國防與航太股成為市場最具代表性的題材。目前歐股本益比約在17倍，相對美股更為便宜。

