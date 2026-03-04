台股基金十強 漲贏大盤

台股近二日雖回檔修正，但觀察近月台股基金累計績效表現，多檔報酬率達雙位數以上，明顯優於大盤與櫃買指數；若將時間拉長至一年，更有逾50檔基金績效突破100%，主動型台股基金仍具超額報酬的優勢。

中東地區戰火擴大，國際油價與黃金接連大漲，連帶讓美股走弱。據統計至2日，台股今年來已上漲21.1%，櫃買指數也上漲14.4%，但美國道瓊工業指數僅上漲1.7%、S&P 500指數也僅上漲0.5%，可見台美兩地股市今年表現大不相同。

觀察台股基金十強近月績效，摩根新興科技以19.9%居冠，統一龍馬以19.7%緊追在後，富邦小而美、野村中小、國泰中小成長皆達18%以上，新光創新科技、兆豐國民、台新主流、統一中小、國泰小龍基金等，皆明顯優於加權指數的10.9%與OTC指數的7.3%。

值得注意的是，若將時序拉長至一年，逾50檔台股基金績效突破100%，前十強則包括：街口中小型、街口台灣、野村e科技、野村高科技、野村鴻運、野村台灣運籌、元大新主流、野村成長、富邦新台商、元大多多基金等，績效介於122.1%至147.6%之間，最為亮眼。