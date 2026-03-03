快訊

法巴銀行財富管理：美元轉弱確立 避長債、逢低布局黃金

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

美國最高法院裁定《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 關稅違憲後，美國財政前景面臨更高不確定性， 債券殖利率波動，也使得市場出現明顯的價格失衡。法國巴黎銀行財富管理指出，在財政風險升溫的背 景下，預估 10 年期美債未來 12 個月的殖利率目標維持在 4.25%，仍有上揚空間，建議投資人避開長天 期美國公債

股票方面，法國巴黎銀行財富管理認為，美國最高法院的裁決的影響有限，而美股評價水準仍偏高，維 持「中性」評價。主要原因在於，市場對大型 AI 股能否順利將資本支出轉為獲利仍存疑慮，這將持續 壓抑標普 500 指數的表現。

在美股配置上，偏好景氣循環類股，預期可受惠於企業獲利動能及財政刺激所帶來的支撐。其中，對於 美國工業類股的評級調升至「加碼」，主要受益於有利景氣循環的政策、稅負優惠、強勁資本支出、製 造業回流與戰略自主計劃。此外，美元轉弱也帶來額外支撐。美國公用事業類股的評級則下調至「中 性」；全球能源類股的評級從「減碼」調升至「中性」。

儘管日本政府釋出鷹派訊號帶動日圓反彈，但債務比率偏高，恐限制升息與匯價進一步走升。預期日本 央行今年至少升息兩次，美元兌日圓3個月目標則從 152調整至158，12個月目標從148上調至155。

美元在政策與貿易環境轉變下，進入週期性走弱階段。隨著美國加徵關稅與供應鏈重組，全球貿易對美 元的依賴程度降低，資金轉向歐洲、日本與新興市場配置，預期美元動能下降，資金將持續自美元資產 流出。

法國巴黎銀行財富管理上調歐元兌美元3個月目標，從1.16至1.18，12個月目標維持1.24。利率方面， 將維持聯準會於今年6月與9月各降息1碼（25個基點）的預測。美元轉弱的市場環境將有利於非美資產評價與資金流入，成為今年全球資產配置的重要推力之一。

貴金屬方面，法國巴黎銀行財富管理認為，隨著地緣政治風險升溫、美國實質利率走低預期升高，加上各國央行持續增持黃金、去美元化趨勢延續，均為金價提供中長期支撐。黃金12個月目標價維持在5,000美元。

白銀方面，受惠於太陽能、電動車與 AI 半導體等需求成長，正處於工業需求帶動的「超級週期」階 段，加上供給端因多年投資不足出現結構性短缺，奠定長線偏多基礎。不過，在1月底經歷急漲拉回的走勢後，短期內對白銀的看法轉為「中性」。

相關新聞

黃金基金績效紅通通 近一周兩檔商品強漲逾8%

中東戰雲密布，在全球金融市場不確定性升高、避險需求升溫，黃金基金績效表現亮眼，多檔基金近周報酬率明顯攀升，近年績效同步搶眼，反映黃金題材在市場震盪環境下具備吸引力。

外資買亞股最愛台灣 上周買超逾48億美元 印度居次

美伊戰爭開打，避險情緒升溫，外資上周賣超新興亞股，大賣南韓76.9億美元最多，其次是對越南賣超1.8億美元；買超則是對台股買超48.4億美元最多，其次是印度的6.5億美元。新興亞股上周漲跌互見，以南韓漲7.5%最強，其次是台股漲5.4%，但印度跌1.8%。

台新兩檔商品 9日開募

川普重返白宮，強推「讓美國再次偉大（MAGA）」，多項指標均顯示美國景氣動能正處於有利擴張環境，分析師預估美國未來兩年GDP增速達2%以上，聚焦美國投資才是王道。在美國科技股連漲數年後，消費股及非投等債可望接棒演出。

全球總體經濟動能放緩 區域分化更加明顯 日歐股投資魅力升溫

全球總體經濟動能放緩但整體仍具支撐，區域分化更加明顯。法人指出，人工智慧（AI）投資持續推動企業資本支出，影響從少數大型企業擴散至不同產業與板塊，支撐市場風險偏好，可注意日本及歐洲股市的投資機會。

三類基金漲勢亮眼

2026年初延續去年的多頭氣勢，統計顯示，黃金、台股及天然資源基金等三類基金今年來平均漲幅超過兩成。法人指出，全球經濟仍穩健，即使不確定因素仍在，但風險資產仍可望震盪向上。

台股市值型 馬力夯

年初以來投資氣氛樂觀，以股市為首的風險資產價格震盪向上。法人指出，台美科技股前景持續看多，雖然地緣政治及AI泡沫憂慮等不確定因素仍多，但今年台股市值型及美國科技ETF可望繼續受到投資人青睞。

