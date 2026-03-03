法巴銀行財富管理：美元轉弱確立 避長債、逢低布局黃金

美國最高法院裁定《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 關稅違憲後，美國財政前景面臨更高不確定性， 債券殖利率波動，也使得市場出現明顯的價格失衡。法國巴黎銀行財富管理指出，在財政風險升溫的背 景下，預估 10 年期美債未來 12 個月的殖利率目標維持在 4.25%，仍有上揚空間，建議投資人避開長天 期美國公債。

股票方面，法國巴黎銀行財富管理認為，美國最高法院的裁決的影響有限，而美股評價水準仍偏高，維 持「中性」評價。主要原因在於，市場對大型 AI 股能否順利將資本支出轉為獲利仍存疑慮，這將持續 壓抑標普 500 指數的表現。

在美股配置上，偏好景氣循環類股，預期可受惠於企業獲利動能及財政刺激所帶來的支撐。其中，對於 美國工業類股的評級調升至「加碼」，主要受益於有利景氣循環的政策、稅負優惠、強勁資本支出、製 造業回流與戰略自主計劃。此外，美元轉弱也帶來額外支撐。美國公用事業類股的評級則下調至「中 性」；全球能源類股的評級從「減碼」調升至「中性」。

儘管日本政府釋出鷹派訊號帶動日圓反彈，但債務比率偏高，恐限制升息與匯價進一步走升。預期日本 央行今年至少升息兩次，美元兌日圓3個月目標則從 152調整至158，12個月目標從148上調至155。

美元在政策與貿易環境轉變下，進入週期性走弱階段。隨著美國加徵關稅與供應鏈重組，全球貿易對美 元的依賴程度降低，資金轉向歐洲、日本與新興市場配置，預期美元動能下降，資金將持續自美元資產 流出。

法國巴黎銀行財富管理上調歐元兌美元3個月目標，從1.16至1.18，12個月目標維持1.24。利率方面， 將維持聯準會於今年6月與9月各降息1碼（25個基點）的預測。美元轉弱的市場環境將有利於非美資產評價與資金流入，成為今年全球資產配置的重要推力之一。

貴金屬方面，法國巴黎銀行財富管理認為，隨著地緣政治風險升溫、美國實質利率走低預期升高，加上各國央行持續增持黃金、去美元化趨勢延續，均為金價提供中長期支撐。黃金12個月目標價維持在5,000美元。

白銀方面，受惠於太陽能、電動車與 AI 半導體等需求成長，正處於工業需求帶動的「超級週期」階 段，加上供給端因多年投資不足出現結構性短缺，奠定長線偏多基礎。不過，在1月底經歷急漲拉回的走勢後，短期內對白銀的看法轉為「中性」。