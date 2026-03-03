快訊

台新兩檔商品 9日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

川普重返白宮，強推「讓美國再次偉大（MAGA）」，多項指標均顯示美國景氣動能正處於有利擴張環境，分析師預估美國未來兩年GDP增速達2%以上，聚焦美國投資才是王道。在美國科技股連漲數年後，消費股及非投等債可望接棒演出。

台新投信總經理葉柱均指出，過去幾年市場資金都聚焦在AI相關科技股，但是近期市場對科技股有泡沫、估值過高的疑慮，近期資金有轉移到消費的趨勢，S&P日常消費品精選行業指數今年來就漲了15%，提供投資人另一個資產配置的選擇。

台新投信推出台新美國聚焦傘型基金，包含二檔子基金台新美國標普日常消費品精選行業指數基金及台新美國非投等債ETF（00989B），一次囊括最具潛力的股債基金，預計於3月9日開募，搶攻美國龐大的機會財。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金是國內首檔美國消費產業被動式季配息指數型基金，追蹤S&P日常消費品精選行業指數，成份股聚焦在市場耳熟能詳的消費龍頭企業，最大優勢為無論景氣好壞消費者都買單。

00989B投資美國市場發行且曝險國家為美國之美元計價公司債券，降低國際影響，排除CCC級以下評等債券，降低違約風險，採月配息。

