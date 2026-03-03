快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買亞股最愛台灣 上周買超逾48億美元 印度居次

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資上周買超台股48.4億美元，亞股中最多。聯合報系資料照
外資上周買超台股48.4億美元，亞股中最多。聯合報系資料照

美伊戰爭開打，避險情緒升溫，外資上周賣超新興亞股，大賣南韓76.9億美元最多，其次是對越南賣超1.8億美元；買超則是對台股買超48.4億美元最多，其次是印度的6.5億美元。新興亞股上周漲跌互見，以南韓漲7.5%最強，其次是台股漲5.4%，但印度跌1.8%。

今年以來，外資在新興亞股中最愛台灣，買超98.1億美元，其次是對泰國買超18.8億美元，賣超則以對南韓賣超132.5億美元最多，其次是賣超印度9.7億美元；主要新興亞股以南韓漲48.1%最優，再來是台灣的21.1%、泰國的16.4%，但印尼跌7%最弱。

中東局勢緊張，台股仍力守35,000點以上。主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷指出，美伊衝突升溫，局勢瞬息萬變，短線將牽動投資情緒，但美國軍事具有相對優勢，在衝突有限情況下，投資人短線無須過度恐慌。儘管短線心理衝擊難免，但不會影響台灣半導體的基本競爭力，中長期仍以基本面為依歸，實質獲利成長仍可望為市場震盪提供支撐。

就台股基本面來看，主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，大型雲端服務供應商（CSP）業者持續上修資本支出，且AI基礎建設邁入規格升級周期，台灣相關供應鏈可望持續受惠。投資人可觀察相關類股1、2月合併營收成長率，以擇優布局。

外資2月買超印度22.9億美元，縮減今年以來賣超金額。群益印度中小基金經理人向思穎表示，新版川普關稅制度上路，印度有效稅率降至11-13%，更具競爭優勢，也讓市場對印度重燃希望。分析師對印度企業未來12個月的獲利預估增速攀升至7%，對印度後市不再悲觀。印度基本面與股市已出現近半年的背離，隨著外資歸隊，股市補漲可期。

越南股市農曆新年後表現回穩，股價維持區間震盪。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南政局逐漸明朗、越股升級新興市場議題持續發酵，市場成交量轉趨熱絡，短線有望再次挑戰前高1,918點，可留意政策受惠族群。

外資 越南 經理人

延伸閱讀

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

地緣政治干擾短線震盪 AI獲利趨勢不變、拉回即布局契機…觀察三大變數

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

相關新聞

黃金基金績效紅通通 近一周兩檔商品強漲逾8%

中東戰雲密布，在全球金融市場不確定性升高、避險需求升溫，黃金基金績效表現亮眼，多檔基金近周報酬率明顯攀升，近年績效同步搶眼，反映黃金題材在市場震盪環境下具備吸引力。

外資買亞股最愛台灣 上周買超逾48億美元 印度居次

美伊戰爭開打，避險情緒升溫，外資上周賣超新興亞股，大賣南韓76.9億美元最多，其次是對越南賣超1.8億美元；買超則是對台股買超48.4億美元最多，其次是印度的6.5億美元。新興亞股上周漲跌互見，以南韓漲7.5%最強，其次是台股漲5.4%，但印度跌1.8%。

台新兩檔商品 9日開募

川普重返白宮，強推「讓美國再次偉大（MAGA）」，多項指標均顯示美國景氣動能正處於有利擴張環境，分析師預估美國未來兩年GDP增速達2%以上，聚焦美國投資才是王道。在美國科技股連漲數年後，消費股及非投等債可望接棒演出。

全球總體經濟動能放緩 區域分化更加明顯 日歐股投資魅力升溫

全球總體經濟動能放緩但整體仍具支撐，區域分化更加明顯。法人指出，人工智慧（AI）投資持續推動企業資本支出，影響從少數大型企業擴散至不同產業與板塊，支撐市場風險偏好，可注意日本及歐洲股市的投資機會。

三類基金漲勢亮眼

2026年初延續去年的多頭氣勢，統計顯示，黃金、台股及天然資源基金等三類基金今年來平均漲幅超過兩成。法人指出，全球經濟仍穩健，即使不確定因素仍在，但風險資產仍可望震盪向上。

台股市值型 馬力夯

年初以來投資氣氛樂觀，以股市為首的風險資產價格震盪向上。法人指出，台美科技股前景持續看多，雖然地緣政治及AI泡沫憂慮等不確定因素仍多，但今年台股市值型及美國科技ETF可望繼續受到投資人青睞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。