外資買亞股最愛台灣 上周買超逾48億美元 印度居次

美伊戰爭開打，避險情緒升溫，外資上周賣超新興亞股，大賣南韓76.9億美元最多，其次是對越南賣超1.8億美元；買超則是對台股買超48.4億美元最多，其次是印度的6.5億美元。新興亞股上周漲跌互見，以南韓漲7.5%最強，其次是台股漲5.4%，但印度跌1.8%。

今年以來，外資在新興亞股中最愛台灣，買超98.1億美元，其次是對泰國買超18.8億美元，賣超則以對南韓賣超132.5億美元最多，其次是賣超印度9.7億美元；主要新興亞股以南韓漲48.1%最優，再來是台灣的21.1%、泰國的16.4%，但印尼跌7%最弱。

中東局勢緊張，台股仍力守35,000點以上。主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷指出，美伊衝突升溫，局勢瞬息萬變，短線將牽動投資情緒，但美國軍事具有相對優勢，在衝突有限情況下，投資人短線無須過度恐慌。儘管短線心理衝擊難免，但不會影響台灣半導體的基本競爭力，中長期仍以基本面為依歸，實質獲利成長仍可望為市場震盪提供支撐。

就台股基本面來看，主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，大型雲端服務供應商（CSP）業者持續上修資本支出，且AI基礎建設邁入規格升級周期，台灣相關供應鏈可望持續受惠。投資人可觀察相關類股1、2月合併營收成長率，以擇優布局。

外資2月買超印度22.9億美元，縮減今年以來賣超金額。群益印度中小基金經理人向思穎表示，新版川普關稅制度上路，印度有效稅率降至11-13%，更具競爭優勢，也讓市場對印度重燃希望。分析師對印度企業未來12個月的獲利預估增速攀升至7%，對印度後市不再悲觀。印度基本面與股市已出現近半年的背離，隨著外資歸隊，股市補漲可期。

越南股市農曆新年後表現回穩，股價維持區間震盪。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南政局逐漸明朗、越股升級新興市場議題持續發酵，市場成交量轉趨熱絡，短線有望再次挑戰前高1,918點，可留意政策受惠族群。