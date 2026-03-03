黃金基金績效紅通通 近一周兩檔商品強漲逾8%

中東戰雲密布，在全球金融市場不確定性升高、避險需求升溫，黃金基金績效表現亮眼，多檔基金近周報酬率明顯攀升，近年績效同步搶眼，反映黃金題材在市場震盪環境下具備吸引力。

從近一周表現來看，富蘭克林黃金上漲9.4%、施羅德環球黃金與晉達環球策略基金則分別上漲8.6%、8.3%，漲勢強勁。

拉長時間觀察，近六月多檔基金報酬率包括富蘭克林黃金、施羅德環球基金系列－環球黃金、晉達環球策略基金－環球黃金、DWS投資黃金貴金屬股票、新加坡大華黃金及綜合基金等突破九成。其中，富蘭克林黃金與施羅德環球黃金更分別達110.4%與108.3%；若以一年績效觀察，施羅德環球黃金、富蘭克林黃金分別以207.1%、201.9%表現居前，雙雙突破200%以上。

富蘭克林坦伯頓研究院主管史蒂芬‧多佛等多位分析師表示，現階段建議投資人以靜制動，持續觀察美伊衝突的持續時間、航運╱保險運作情況及最終結果，作為評估能否開始逢低進場的參考。受惠標的包括：能源類股、航運與保險公司、國防產業、黃金、波動率策略（防禦波動或受惠波動率上升）。

值得注意的是，中國大陸在伊朗問題上扮演核心角色（石油流動、制裁執行以及政權更迭和能源價格的地緣政治），但不太可能僅僅因為美國將注意力轉移到其他領域就改變其對台決策。大陸對台戰略的考量源自於自身的戰略考量，而非出於對單一外部衝突的機會主義。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，短期內，市場關注的焦點是通膨。據統計，美國1月PPI數據來到2.9%，核心通膨達3.6%，雙雙皆為近一年以來的新高；倘若國際油價因戰事再起，輸入性的通膨就可能給聯準會製造決策困境；投資人屆時就要留意聯準會降息延後的可能性。

展望後市，安聯投信指出，現階段建議高度聚焦能源價格與金融市場狀況。根據歷史經驗顯示，全球主要央行對此類短期供給衝擊會以暫時性角度評估。然而，全球部分央行可能認為成長放緩將壓抑中期價格壓力，因而傾向寬鬆。