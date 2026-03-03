快訊

黃金基金績效紅通通 近一周兩檔商品強漲逾8%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
中東戰雲密布，在全球金融市場不確定性升高、避險需求升溫，黃金基金績效表現亮眼。（路透） 蔡棹舟
中東戰雲密布，在全球金融市場不確定性升高、避險需求升溫，黃金基金績效表現亮眼，多檔基金近周報酬率明顯攀升，近年績效同步搶眼，反映黃金題材在市場震盪環境下具備吸引力。

從近一周表現來看，富蘭克林黃金上漲9.4%、施羅德環球黃金與晉達環球策略基金則分別上漲8.6%、8.3%，漲勢強勁。

拉長時間觀察，近六月多檔基金報酬率包括富蘭克林黃金、施羅德環球基金系列－環球黃金、晉達環球策略基金－環球黃金、DWS投資黃金貴金屬股票、新加坡大華黃金及綜合基金等突破九成。其中，富蘭克林黃金與施羅德環球黃金更分別達110.4%與108.3%；若以一年績效觀察，施羅德環球黃金、富蘭克林黃金分別以207.1%、201.9%表現居前，雙雙突破200%以上。

富蘭克林坦伯頓研究院主管史蒂芬‧多佛等多位分析師表示，現階段建議投資人以靜制動，持續觀察美伊衝突的持續時間、航運╱保險運作情況及最終結果，作為評估能否開始逢低進場的參考。受惠標的包括：能源類股、航運與保險公司、國防產業、黃金、波動率策略（防禦波動或受惠波動率上升）。

值得注意的是，中國大陸在伊朗問題上扮演核心角色（石油流動、制裁執行以及政權更迭和能源價格的地緣政治），但不太可能僅僅因為美國將注意力轉移到其他領域就改變其對台決策。大陸對台戰略的考量源自於自身的戰略考量，而非出於對單一外部衝突的機會主義。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，短期內，市場關注的焦點是通膨。據統計，美國1月PPI數據來到2.9%，核心通膨達3.6%，雙雙皆為近一年以來的新高；倘若國際油價因戰事再起，輸入性的通膨就可能給聯準會製造決策困境；投資人屆時就要留意聯準會降息延後的可能性。

展望後市，安聯投信指出，現階段建議高度聚焦能源價格與金融市場狀況。根據歷史經驗顯示，全球主要央行對此類短期供給衝擊會以暫時性角度評估。然而，全球部分央行可能認為成長放緩將壓抑中期價格壓力，因而傾向寬鬆。

績效 施羅德 富蘭克林

外資買亞股最愛台灣 上周買超逾48億美元 印度居次

美伊戰爭開打，避險情緒升溫，外資上周賣超新興亞股，大賣南韓76.9億美元最多，其次是對越南賣超1.8億美元；買超則是對台股買超48.4億美元最多，其次是印度的6.5億美元。新興亞股上周漲跌互見，以南韓漲7.5%最強，其次是台股漲5.4%，但印度跌1.8%。

台新兩檔商品 9日開募

川普重返白宮，強推「讓美國再次偉大（MAGA）」，多項指標均顯示美國景氣動能正處於有利擴張環境，分析師預估美國未來兩年GDP增速達2%以上，聚焦美國投資才是王道。在美國科技股連漲數年後，消費股及非投等債可望接棒演出。

全球總體經濟動能放緩 區域分化更加明顯 日歐股投資魅力升溫

全球總體經濟動能放緩但整體仍具支撐，區域分化更加明顯。法人指出，人工智慧（AI）投資持續推動企業資本支出，影響從少數大型企業擴散至不同產業與板塊，支撐市場風險偏好，可注意日本及歐洲股市的投資機會。

三類基金漲勢亮眼

2026年初延續去年的多頭氣勢，統計顯示，黃金、台股及天然資源基金等三類基金今年來平均漲幅超過兩成。法人指出，全球經濟仍穩健，即使不確定因素仍在，但風險資產仍可望震盪向上。

台股市值型 馬力夯

年初以來投資氣氛樂觀，以股市為首的風險資產價格震盪向上。法人指出，台美科技股前景持續看多，雖然地緣政治及AI泡沫憂慮等不確定因素仍多，但今年台股市值型及美國科技ETF可望繼續受到投資人青睞。

